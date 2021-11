https://ria.ru/20211116/kiberprestupleniya-1759350877.html

Случаи задержания россиян по запросу США по обвинению в киберпреступлениях

Случаи задержания россиян по запросу США по обвинению в киберпреступлениях

2 ноября 2021 года в аэропорту Схипхол (Нидерланды) по запросу США был задержан россиянин по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Ранее адвокат Аркадий Бух заявил РИА Новости, что россиянин Денис Дубников был арестован в Нидерландах по запросу США. По его словам, россиянина задержали в Мексике агенты ФБР, которые вывезли его в Нидерланды, так как из этой страны проще организовать экстрадицию. Адвокат также сообщил, что россиянина обвиняют в отмывании денег. Адвокат также сообщил, что россиянина обвиняют в отмывании денег и ему в США грозит до 20 лет тюрьмы. Срок содержания под стражей с целью выдачи в Нидерландах составляет максимум 60 дней. В течение этих дней США должны подать полный пакет документов по запросу об экстрадиции. 25 мая 2021 года по запросу США в Южной Корее был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, а также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США. Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы. Витте "светит" до 30 лет лишения свободы. 29 мая 2020 года полиция Берлина (Германия) задержала россиянина Таштагола Казначеева. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность. Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic. Казначеев был отпущен под залог в 20 тысяч евро. США продолжают настаивать на его экстрадиции.В сентябре 2019 года в Калифорнии (США) был арестован россиянин Олег Кошкин. По данным американской прокуратуры, в период приблизительно с сентября 2013 по декабрь 2017 года он совместно с гражданином Эстонии Павлом Цурканом, другим обвиняемым по данному делу, активно разрабатывали сервис Crypt4U, который шифрует вредоносное программное обеспечение (ПО), чтобы избежать обнаружения антивирусами, в том числе популярными, которые используются многими пользователями компьютеров в США. Целью и намерением обвиняемых и их сообщников при использовании Crypt4U было позволить распространителям и кодировщикам вредоносного ПО снизить шансы того, что их вредоносное ПО будет обнаружено антивирусами, установленным на компьютерах, на которые они нацелены. 16 июня 2021 года Кошкин решением жюри присяжных признан виновным по двум пунктам из-за его связей с криптографическим сервисом Crypt4U. 28 ноября 2018 года гражданин России Антон Богданов был задержан в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда по запросу США о его экстрадиции. Первоначально Богданов отказался добровольно выехать в США и предпочел, чтобы вопрос о его экстрадиции решал таиландский суд. Однако в ходе судебного заседания в январе 2019 года Богданов объявил о своем согласии на ускоренную добровольную экстрадицию в США. В апреле 2019 года власти США предъявили ему обвинения в "мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и взломе компьютеров". Ущерб оценивался в полтора миллиона долларов. В январе 2020 года Богданов признал вину. Согласно данным Минюста США, Богданов, также известный под псевдонимом "Кусок", с 2014 по 2016 год вместе с другими взломщиками обеспечил несанкционированный доступ к компьютерным системам частных компаний, работающих с налоговыми данными, и получил содержавшуюся в них личную информацию американских граждан. Подменяя информацию, злоумышленники добивались перечисления налогового вычета на свои счета, а процент с вырученных денег перечислялся Богданову. 20 мая 2021 года суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность. Помимо тюремного заключения суд Нью-Йорка также обязал Богданова выплатить штраф в размере почти 477 тысяч долларов США.9 ноября 2018 года в Варне (Болгария) по запросу Вашингтона задержали гражданина России Александра Жукова. Ордер на задержание россиянина выдал суд Нью-Йорка. В январе 2019 года власти Болгарии экстрадировали Жукова в США. Кроме него, по делу проходили россияне Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценили в 36 миллионов долларов. Жукову было предъявлено обвинение в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. С помощью такой схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ, например The New York Times и The Wall Street Journal. Как заявляла сторона обвинения, после этого россиянин отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру. 11 ноября 2021 года суд в Нью-Йорке приговорил Александра Жукова к десяти годам тюрьмы за кибермошенничество. Также он должен выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб.2 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала в Бангкоке по запросу США российского гражданина Сергея Медведева, которого американские правоохранительные органы обвинили в хакерстве и интернет-мошенничестве, а также в торговле запрещенными предметами через интернет. В феврале 2018 года стало известно, что Таиланд экстрадирует Медведева в США. В июне 2020 года в американском суде Медведев признал себя виновным в преступном сговоре в рамках транснациональной преступной группы Infraud Organization. Минюст США назвал россиянина одним из главарей Infraud Organization. По данным ведомства, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали группировку в 2010 году. Ее основной целью был "кардинг" – покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным о банковских картах. В марте 2017 года в Infraud Organization был зарегистрирован 10 901 член. По сообщению Минюста США, за историю своего семилетнего существования Infraud Organization имела намерение нанести ущерб на 2,2 миллиарда долларов при фактическом ущербе более чем 568 миллионов долларов разным финансовым организациям, продавцам, частным лицам. 20 марта 2021 года суд США приговорил Сергея Медведева к 10 годам тюрьмы за киберпреступления.В декабре 2017 года в Грузии по запросу Вашингтона был арестован гражданин России Андрей Тюрин. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, где его обвиняли в компьютерных взломах, сетевом и банковском мошенничестве, нарушении законодательства о незаконных азартных играх в интернете и других преступлениях. Его экстрадиции добивалась и Россия. По данным следствия, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман утверждал, что Тюрин взломал данные более 80 миллионов клиентов – это одна из крупнейших краж информации у банка JPMorgan Chase за всю его историю. В сентябре 2019 года россиянин признал себя виновным по шести пунктам обвинения. В последнем слове он заявил, что искренне раскаивается в содеянном. В январе 2021 года суд вынес ему приговор – 12 лет заключения. Суд также обязал Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов. После отбытия срока россиянина депортируют на родину.25 июля 2017 года в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции был арестован российский гражданин Александр Винник по запросу США. Американские власти обвинили его в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании 4-9 миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В июле 2019 года власти США подали иск против Винника с требованием компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Иск был подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет. Александр Винник отказался от добровольной экстрадиции в США. Его выдачи также добивались Россия и Франция. Французские правоохранители обвиняли его во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Согласно обвинению, Винник совершал преступления, находясь в греческой тюрьме. Суды в Греции четыре раза принимали решения по судьбе Винника – два решения о выдаче в Россию и по одному о выдаче в США и Францию.19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. В январе 2020 года он был экстрадирован во Францию. В декабре 2020 года суд Парижа признал Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро.По словам адвоката, из 14 выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту – отмывание денег в составе организованной группы.Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценили в 135 миллионов евро.В июне 2021 года апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Александра Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. При этом, как сообщил адвокат россиянина, суд отменил решение о штрафе в 100 тысяч евро.26 апреля 2017 года в Латвии по запросу США был задержан россиянин Юрий Мартышев. В начале июля 2017 года стало известно, что его экстрадировали в США, где обвинили в тайном сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве, подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам. 19 апреля 2019 года суд в американском городе Александрия в штате Виргиния приговорил Мартышева к 6,5 годам тюрьмы за компьютерные преступления. Кроме того, Мартышев должен будет возместить ущерб в размере свыше восьми миллионов долларов. Срок наказания исчисляется с момента задержания в Латвии. Приговор стал результатом признания Мартышевым своей вины и соглашения со следствием. Мартышев признался в том, что создал компьютерный сервис, на котором можно было проверить, могут ли антивирусные программы обнаруживать те или иные файлы или программы.9 апреля 2017 года российский программист Петр Левашов был задержан по запросу США испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей. В феврале 2018 года Левашов был экстрадирован в США. По данным Минюста США, Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества. Левашов в ходе процесса признал свою вину. Обвинение добивалось для Левашова от 145 месяцев (12 лет и один месяц) до 175 месяцев (14 лет и семь месяцев) тюрьмы. Отягчающими обстоятельствами называли ущерб на сумму более трех с половиной миллионов долларов, наличие десяти или более жертв, умышленные преступные действия, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения. 20 июля 2020 года Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о хакерстве. Мужчина провел в тюрьме два года и девять месяцев. Также в течение трех лет Левашов должен находиться под надзором уполномоченного офицера.13 января 2017 года в Испании был задержан по запросу США российский программист Станислав Лисов. 19 января 2018 года он был экстрадирован из Испании в США, где его обвиняли в киберпреступлениях. Лисова подозревали в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона. В феврале 2019 года в суде Нью-Йорка Лисов признал себя виновным в использовании вредоносных программ с целью кражи средств с их счетов. 21 ноября 2019 года Лисов был приговорен к четырем годам лишения свободы. Суд США учел уже отбытый им срок и примерное поведение, поэтому он был освобожден 10 июня 2020 года. Однако де-факто Лисова не освободили, а перевели в иммиграционную тюрьму, где он ждал депортации в Россию. 17 июня Станислав Лисов вылетел в Москву из Нью-Йорка. Вернувшись в Россию, он сообщил, что дело против него в США закрыто, претензий со стороны властей этой страны к нему нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

