Осужденный в США Лисов может вернуться в Москву на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Осужденный в Осужденный в США российский гражданин Станислав Лисов может вернуться в Москву уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух.

"Мы собирались уже на следующей неделе видеть его в Москве и поднять бокал за его здоровье через Zoom — с господином Лисовым и его женой", - сказал Бух.

По его словам, очень хорошо сложилось сотрудничество адвокатов с иммиграционным офицером, который отвечает за депортацию Лисова после отбытия тюремного срока, и с российским посольством, которое помогает организовать его перелет на родину вывозным рейсом.

"Он сейчас находится в тюрьме, но мы собираемся его очень быстро (освободить)", - сказал Бух.

Согласно данным Бюро тюрем США, срок освобождения Лисова из тюрьмы в Пенсильвании — 10 июня. Однако де-факто он будет не освобожден, а переведен в иммиграционную тюрьму, где будет ждать депортации. Обычно сам перевод занимает 2-3 недели и еще несколько недель занимает депортация, однако в данном случае, благодаря помощи российского посольства и положительной позиции иммиграционного офицера, этот срок может сократиться, уточнил Бух.

Суд Нью-Йорка приговорил программиста Лисова в ноябре 2019 года к 4 годам заключения за кражу более чем 850 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest и за попытку украсть еще 4,4 миллиона долларов. Суд засчитал Лисову срок содержания под стражей с января 2017 года, когда он был задержан в Испании . Лисова экстрадировали в США в январе 2018 года.