Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573109661.html
Россиянин Лисов сообщил, что в США закрыли дело против него
Российский гражданин Станислав Лисов, вернувшийся в Россию после отбытого в американской тюрьме срока по обвинению в киберпреступлениях, сообщил, что дело... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:20
станислав лисов
москва
сша
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153152/90/1531529038_21:0:1346:745_1400x0_80_0_0_dadb82dd5e88a2894198f016b2b7c153.jpg
https://ria.ru/20200521/1571759134.html
https://ria.ru/20200519/1571661538.html
2
москва
сша
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153152/90/1531529038_21:0:1346:745_1400x0_80_0_0_dadb82dd5e88a2894198f016b2b7c153.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153152/90/1531529038_101:0:1345:933_1400x0_80_0_0_b21cbdad75a4a5ad1906c548edf74826.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153152/90/1531529038_321:0:1254:933_1400x0_80_0_0_b95518f4904a45d1ed8481e9085ae3ff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав лисов, москва, сша, испания, в мире

Россиянин Лисов сообщил, что в США закрыли дело против него

11:20 18.06.2020
453
© AP PhotoСтанислав Лисов
Станислав Лисов
© AP Photo
Станислав Лисов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский гражданин Станислав Лисов, вернувшийся в Россию после отбытого в американской тюрьме срока по обвинению в киберпреступлениях, сообщил, что дело против него в США закрыто, претензий со стороны властей этой страны к нему нет.
"Связь между мной и программой, которая якобы взламывала счета, заподозрили по моим серверам. Фактически это были даже подозрения на подозрение. До этого я обслуживал сайты для Штатов и Европы, у меня было много клиентов, так что теоретически там каким-то образом могло засветиться моё имя. Сейчас дело закрыто, никаких претензий у властей ко мне, к счастью, нет", - сказал Лисов в интервью RT.
Зал судебных заседаний в США
21 мая, 00:31
В США перенесли слушания по делу россиянина Фирсова
По словам россиянина, "в американских СМИ идёт огромное количество пропаганды против России, "русских хакеров", которые не только якобы вмешиваются в выборы, но и вообще повинны чуть ли не во всех грехах". "Правда, последние полтора года США переключились на китайцев", - отметил он.
Лисов рассказал о подробностях его задержания в Испании более трех лет назад. "Мы с женой возвращали машину, которую взяли напрокат, в аэропорту Барселоны. Прямо на стоянке к нам подошли несколько полицейских в штатском и что-то попросили на испанском. Начали что-то рассказывать, показывать, жестикулировать, но без слов на английском или русском. В итоге заковали в наручники и отвезли в полицию. Я не мог понять, почему меня задержали, а переводчика мне не предоставили", - вспоминает россиянин.
"В итоге я провёл в разных тюрьмах три с половиной года. Сначала меня заключили под арест в Испании, потом экстрадировали в США", - отметил он.
Говоря о планах на будущее, программист отметил, что его планы в трудоустройстве связаны с веб-разработкой.
"Конечно, я очень рад, что вернулся. Мне, правда, предстоит провести две недели на карантине в Москве, но, по сравнению с годами в тюрьме, это самое лёгкое испытание", - добавил Лисов.
Суд Нью-Йорка приговорил программиста Лисова в ноябре 2019 года к четырем годам заключения за кражу более чем 850 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest и за попытку украсть еще 4,4 миллиона долларов. Суд засчитал Лисову срок содержания под стражей с января 2017 года, когда он был задержан в Испании. Лисова экстрадировали в США в январе 2018 года. Лисова приговорили также к штрафу почти в 500 тысяч долларов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
19 мая, 11:21
Москалькова обратится к властям США в защиту прав россиянина Никитина
611012
Обсудить 2
Станислав ЛисовМоскваСШАИспанияВ мире
Рекомендуем
Главное здание ФРС США
В Совфеде рассказали о возможном ударе Китая по финансовой системе США
Смартфон
Назван самый популярный в мире смартфон
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео
WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео
Полицейский во Франции
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
Памятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде
В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
СМИ: отец и сын Бабарико дают показания по делу Белгазпромбанка
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Автомобиль скорой помощи
Депздрав Москвы прокомментировал смерть пациента в травмпункте
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
WSJ: Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Путиным
Денис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
Рада отказалась утвердить программу правительства Шмыгаля
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Новая модель беспроводных наушников AirPods
Наушники AirPods взорвались в ухе у человека
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Сенатор допустил возможные кибератаки в период голосования по Конституции
Денис Шмыгаль
Премьер Украины оценил отказ Рады утвердить программу работы кабмина
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В водоемах Норильска выросла концентрация вредных веществ за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
Лента новостейМолния