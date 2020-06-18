Россиянин Лисов сообщил, что в США закрыли дело против него

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский гражданин Российский гражданин Станислав Лисов , вернувшийся в Россию после отбытого в американской тюрьме срока по обвинению в киберпреступлениях, сообщил, что дело против него в США закрыто, претензий со стороны властей этой страны к нему нет.

"Связь между мной и программой, которая якобы взламывала счета, заподозрили по моим серверам. Фактически это были даже подозрения на подозрение. До этого я обслуживал сайты для Штатов и Европы , у меня было много клиентов, так что теоретически там каким-то образом могло засветиться моё имя. Сейчас дело закрыто, никаких претензий у властей ко мне, к счастью, нет", - сказал Лисов в интервью RT

По словам россиянина, "в американских СМИ идёт огромное количество пропаганды против России, "русских хакеров", которые не только якобы вмешиваются в выборы, но и вообще повинны чуть ли не во всех грехах". "Правда, последние полтора года США переключились на китайцев", - отметил он.

Лисов рассказал о подробностях его задержания в Испании более трех лет назад. "Мы с женой возвращали машину, которую взяли напрокат, в аэропорту Барселоны . Прямо на стоянке к нам подошли несколько полицейских в штатском и что-то попросили на испанском. Начали что-то рассказывать, показывать, жестикулировать, но без слов на английском или русском. В итоге заковали в наручники и отвезли в полицию. Я не мог понять, почему меня задержали, а переводчика мне не предоставили", - вспоминает россиянин.

"В итоге я провёл в разных тюрьмах три с половиной года. Сначала меня заключили под арест в Испании, потом экстрадировали в США", - отметил он.

Говоря о планах на будущее, программист отметил, что его планы в трудоустройстве связаны с веб-разработкой.

"Конечно, я очень рад, что вернулся. Мне, правда, предстоит провести две недели на карантине в Москве , но, по сравнению с годами в тюрьме, это самое лёгкое испытание", - добавил Лисов.