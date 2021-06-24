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Парижский суд оставил в силе приговор Виннику
Парижский суд оставил в силе приговор Виннику - РИА Новости, 24.06.2021
Парижский суд оставил в силе приговор Виннику
Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении россиянина Александра Винника и оставил в силе... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:42
2021-06-24T16:00
общество
александр винник
париж
в мире
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении россиянина Александра Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Вместе с тем апелляционная подтвердила решение уголовного суда, оправдав Винника по другим выдвинутым против него обвинениям, в частности, касающимся создания вредоносной программы Locky.Среди прочего суд также отклонил ряд ходатайств защиты Винника, в частности, о проведении экспертизы копий доказательств по этому делу, предоставленных ФБР США.Решение должно было быть оглашено в 9.00 (10.00 мск), однако началось с задержкой более чем на три часа, поскольку подсудимого не доставили в суд вовремя. Как пояснили адвокаты, в тюрьме якобы были не в курсе необходимости конвоировать Винника на оглашение решения, хотя такое распоряжение было дано судом. Из-за этой заминки начала заседания откладывалось.Винник появился в зале судебных заседаний в белой рубашке и светлых брюках. Между тем и в ходе процесса в уголовном суде и в ходе рассмотрения дела апелляционным судом он всегда был на заседаниях в чёрной одежде.Защита Александра Винника разочарована решением апелляционного суда Парижа, который оставил в силе обвинительный приговор, и намерена подать кассацию, заявил французский адвокат россиянина Фредерик Бело.Адвокат отметил, что апелляционный суд лишь подтвердил вердикт предыдущей инстанции и не принял в расчёт дебаты, которые состоялись, и тот факт, что доказательства по делу были под контролем иностранного государства."Осуждая его, суд опирается на иностранных материалы …, экспертиза которых не была проведена, как мы просили. Это было бы минимумом. Поэтому это совершенно слепое решение", - указал он.По словам адвоката, он действительно шокирован решением суда."Сегодня он решил продолжать бороться и идти в кассационный суд для того, чтобы его невиновность была ясна установлена", - добавил представитель защиты.Она уточнила, что кассационная жалоба будет подана через пять дней.В декабре прошлого года суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к пяти годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро. Россиянин был осужден лишь по одному из 14 изначально выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с Винника были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky. Сам россиянин категорически опровергал выдвинутые против его обвинения.Апелляционный процесс проходил в мае. Адвокаты Винника заявили о невиновности своего подзащитного, потребовали выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов евро, отмечая, что он находится в изоляции почти четыре года, потерял жену, скончавшуюся от рака, и не имеет возможности видеть своих детей. Защита потребовала снять с Винника последнее обвинение в отмывании денег в составе организованной группировки, считая его бездоказательным, и отменить штраф в 100 тысяч евро.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
https://ria.ru/20210528/vinnik-1734657689.html
https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html
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общество, александр винник, париж, в мире
Парижский суд оставил в силе приговор Виннику
13:42 24.06.2021 (обновлено: 16:00 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Парижский суд оставил в силе приговор Виннику

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении россиянина Александра Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Вместе с тем апелляционная подтвердила решение уголовного суда, оправдав Винника по другим выдвинутым против него обвинениям, в частности, касающимся создания вредоносной программы Locky.
Среди прочего суд также отклонил ряд ходатайств защиты Винника, в частности, о проведении экспертизы копий доказательств по этому делу, предоставленных ФБР США.
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Решение должно было быть оглашено в 9.00 (10.00 мск), однако началось с задержкой более чем на три часа, поскольку подсудимого не доставили в суд вовремя. Как пояснили адвокаты, в тюрьме якобы были не в курсе необходимости конвоировать Винника на оглашение решения, хотя такое распоряжение было дано судом. Из-за этой заминки начала заседания откладывалось.
Винник появился в зале судебных заседаний в белой рубашке и светлых брюках. Между тем и в ходе процесса в уголовном суде и в ходе рассмотрения дела апелляционным судом он всегда был на заседаниях в чёрной одежде.
Защита Александра Винника разочарована решением апелляционного суда Парижа, который оставил в силе обвинительный приговор, и намерена подать кассацию, заявил французский адвокат россиянина Фредерик Бело.
"Апелляционный суд Парижа подтвердил решение уголовного суда Парижа. Для нас это разочарование… Мы будем подавать кассацию", - заявил журналистам Бело после вынесения решения.
Адвокат отметил, что апелляционный суд лишь подтвердил вердикт предыдущей инстанции и не принял в расчёт дебаты, которые состоялись, и тот факт, что доказательства по делу были под контролем иностранного государства.
"Осуждая его, суд опирается на иностранных материалы …, экспертиза которых не была проведена, как мы просили. Это было бы минимумом. Поэтому это совершенно слепое решение", - указал он.
По словам адвоката, он действительно шокирован решением суда.
"Сегодня он решил продолжать бороться и идти в кассационный суд для того, чтобы его невиновность была ясна установлена", - добавил представитель защиты.
"Мы, защита, считаем, что это решение служит лишь для того, чтобы продолжать удерживать Винника в заключении, чтобы произвести его тройную экстрадицию. Мы настаиваем на его невиновности, которая была установлена в ходе процесса", - сказала греческий адвокат Винника Зои Константопулу.
Она уточнила, что кассационная жалоба будет подана через пять дней.
В декабре прошлого года суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к пяти годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро. Россиянин был осужден лишь по одному из 14 изначально выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с Винника были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky. Сам россиянин категорически опровергал выдвинутые против его обвинения.
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Апелляционный процесс проходил в мае. Адвокаты Винника заявили о невиновности своего подзащитного, потребовали выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов евро, отмечая, что он находится в изоляции почти четыре года, потерял жену, скончавшуюся от рака, и не имеет возможности видеть своих детей. Защита потребовала снять с Винника последнее обвинение в отмывании денег в составе организованной группировки, считая его бездоказательным, и отменить штраф в 100 тысяч евро.
Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
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