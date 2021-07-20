Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html
Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку
Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку - РИА Новости, 21.07.2021
Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку
Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о хакерстве, с заседания... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T23:06
2021-07-21T00:23
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3d1f48f450418649ff7e1e56ec4d6099.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о хакерстве, с заседания велась онлайн-трансляция.Мужчина провел в тюрьме два года и девять месяцев. "Время, проведенное в заключении, достаточно для вас", — сказал судья, оглашая приговор.В течение трех лет Левашов должен будет находиться под надзором уполномоченного офицера. Если мужчина покинет территорию США, а затем в течение этого срока вернется в страну на законных основаниях, то должен будет показаться ответственному офицеру."Также вам будет запрещено загружать какие-либо программы, которые позволят вам избежать мониторинга ваших устройств", — добавил судья.Левашов, по его словам, должен был понимать, что плодами его деятельности могут воспользоваться киберпреступники.Судья указал, что подсудимого ранее не привлекали к уголовной ответственности, и есть основания полагать, что он не станет продолжать преступную деятельность."Вы очень преданный отец и муж. Я говорю это, потому что каждый день вы разговаривали с супругой", — добавил судья, подчеркнув, что учитывает также состояние здоровья Левашова и его близких. Подсудимый поблагодарил судью за решение.В свою очередь адвокат россиянина Вадим Глозман рассказал суду, что молодость Левашова пришлась на время, когда в России еще не было интернета, он жил в маленькой квартире, на весь этаж была одна ванная комната. Защитник рассказал про трудности с заработком, недостаток возможностей и о том, как Левашов впервые стал собирать адреса электронной почты. Адвокат напомнил, что подсудимый признал вину."Ему нужен еще один шанс. Он хороший человек", — заключил защитник.Левашов выразил благодарность семье и адвокату."Большое спасибо моей жене за поддержку и большое спасибо адвокату за работу и поддержку, к его речи мне нечего добавить", — сказал россиянин.Обвинитель со своей стороны подчеркнул, что жизненные сложности не всех заставляют встать на преступный путь, и задуматься стоило тогда, когда действия обвиняемого стали причинять ущерб компаниям. Неважно, что преступник находился в России, а судят его в США, подчеркнул представитель прокуратуры, действия совершены в интернете, и ущерб нанесен американским компаниям. Левашов хорошо образован и играл одну из ключевых ролей в преступной схеме, заявил прокурор.Обвинение добивалось для Левашова от 145 месяцев (12 лет и один месяц) до 175 месяцев (14 лет и семь месяцев) тюрьмы. Отягчающими обстоятельствами назвали ущерб на сумму более трех с половиной миллионов долларов, наличие десяти или более жертв, умышленные преступные действия, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения.В числе смягчающих обстоятельств обвинение обозначило лишь признание подсудимым вины.Россиянина задержали в Испании в апреле 2017 года и экстрадировали в США в феврале 2018-го. Американский Минюст заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.Левашов в ходе процесса признал свою вину.
https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742109608.html
https://ria.ru/20210720/kitay-1741982279.html
https://ria.ru/20210702/khakery-1739524288.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_641f3543cfb42cae6ba531371e508895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша
23:06 20.07.2021 (обновлено: 00:23 21.07.2021)
 
Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку

Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку за хакерство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о хакерстве, с заседания велась онлайн-трансляция.
Мужчина провел в тюрьме два года и девять месяцев.
"Время, проведенное в заключении, достаточно для вас", — сказал судья, оглашая приговор.
В течение трех лет Левашов должен будет находиться под надзором уполномоченного офицера. Если мужчина покинет территорию США, а затем в течение этого срока вернется в страну на законных основаниях, то должен будет показаться ответственному офицеру.
"Также вам будет запрещено загружать какие-либо программы, которые позволят вам избежать мониторинга ваших устройств", — добавил судья.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 21:07
СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus
Левашов, по его словам, должен был понимать, что плодами его деятельности могут воспользоваться киберпреступники.
Судья указал, что подсудимого ранее не привлекали к уголовной ответственности, и есть основания полагать, что он не станет продолжать преступную деятельность.
"Вы очень преданный отец и муж. Я говорю это, потому что каждый день вы разговаривали с супругой", — добавил судья, подчеркнув, что учитывает также состояние здоровья Левашова и его близких.
Подсудимый поблагодарил судью за решение.
В свою очередь адвокат россиянина Вадим Глозман рассказал суду, что молодость Левашова пришлась на время, когда в России еще не было интернета, он жил в маленькой квартире, на весь этаж была одна ванная комната. Защитник рассказал про трудности с заработком, недостаток возможностей и о том, как Левашов впервые стал собирать адреса электронной почты. Адвокат напомнил, что подсудимый признал вину.
"Ему нужен еще один шанс. Он хороший человек", — заключил защитник.
Левашов выразил благодарность семье и адвокату.
"Большое спасибо моей жене за поддержку и большое спасибо адвокату за работу и поддержку, к его речи мне нечего добавить", — сказал россиянин.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 10:42
МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках
Обвинитель со своей стороны подчеркнул, что жизненные сложности не всех заставляют встать на преступный путь, и задуматься стоило тогда, когда действия обвиняемого стали причинять ущерб компаниям. Неважно, что преступник находился в России, а судят его в США, подчеркнул представитель прокуратуры, действия совершены в интернете, и ущерб нанесен американским компаниям. Левашов хорошо образован и играл одну из ключевых ролей в преступной схеме, заявил прокурор.
Обвинение добивалось для Левашова от 145 месяцев (12 лет и один месяц) до 175 месяцев (14 лет и семь месяцев) тюрьмы. Отягчающими обстоятельствами назвали ущерб на сумму более трех с половиной миллионов долларов, наличие десяти или более жертв, умышленные преступные действия, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения.
В числе смягчающих обстоятельств обвинение обозначило лишь признание подсудимым вины.
Россиянина задержали в Испании в апреле 2017 года и экстрадировали в США в феврале 2018-го. Американский Минюст заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.
Левашов в ходе процесса признал свою вину.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 08:28
Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
Лента новостейМолния