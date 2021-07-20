https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html

Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку

Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку - РИА Новости, 21.07.2021

Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку

Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о хакерстве, с заседания... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T23:06

2021-07-20T23:06

2021-07-21T00:23

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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о хакерстве, с заседания велась онлайн-трансляция.Мужчина провел в тюрьме два года и девять месяцев. "Время, проведенное в заключении, достаточно для вас", — сказал судья, оглашая приговор.В течение трех лет Левашов должен будет находиться под надзором уполномоченного офицера. Если мужчина покинет территорию США, а затем в течение этого срока вернется в страну на законных основаниях, то должен будет показаться ответственному офицеру."Также вам будет запрещено загружать какие-либо программы, которые позволят вам избежать мониторинга ваших устройств", — добавил судья.Левашов, по его словам, должен был понимать, что плодами его деятельности могут воспользоваться киберпреступники.Судья указал, что подсудимого ранее не привлекали к уголовной ответственности, и есть основания полагать, что он не станет продолжать преступную деятельность."Вы очень преданный отец и муж. Я говорю это, потому что каждый день вы разговаривали с супругой", — добавил судья, подчеркнув, что учитывает также состояние здоровья Левашова и его близких. Подсудимый поблагодарил судью за решение.В свою очередь адвокат россиянина Вадим Глозман рассказал суду, что молодость Левашова пришлась на время, когда в России еще не было интернета, он жил в маленькой квартире, на весь этаж была одна ванная комната. Защитник рассказал про трудности с заработком, недостаток возможностей и о том, как Левашов впервые стал собирать адреса электронной почты. Адвокат напомнил, что подсудимый признал вину."Ему нужен еще один шанс. Он хороший человек", — заключил защитник.Левашов выразил благодарность семье и адвокату."Большое спасибо моей жене за поддержку и большое спасибо адвокату за работу и поддержку, к его речи мне нечего добавить", — сказал россиянин.Обвинитель со своей стороны подчеркнул, что жизненные сложности не всех заставляют встать на преступный путь, и задуматься стоило тогда, когда действия обвиняемого стали причинять ущерб компаниям. Неважно, что преступник находился в России, а судят его в США, подчеркнул представитель прокуратуры, действия совершены в интернете, и ущерб нанесен американским компаниям. Левашов хорошо образован и играл одну из ключевых ролей в преступной схеме, заявил прокурор.Обвинение добивалось для Левашова от 145 месяцев (12 лет и один месяц) до 175 месяцев (14 лет и семь месяцев) тюрьмы. Отягчающими обстоятельствами назвали ущерб на сумму более трех с половиной миллионов долларов, наличие десяти или более жертв, умышленные преступные действия, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения.В числе смягчающих обстоятельств обвинение обозначило лишь признание подсудимым вины.Россиянина задержали в Испании в апреле 2017 года и экстрадировали в США в феврале 2018-го. Американский Минюст заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.Левашов в ходе процесса признал свою вину.

https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742109608.html

https://ria.ru/20210720/kitay-1741982279.html

https://ria.ru/20210702/khakery-1739524288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша