США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США требуют от россиянина Александра Винника, экстрадиции которого добиваются от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.

Иск подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет. Платформа занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами, ей пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры утверждают, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне.

Таким образом, США настаивают, что Винник должен возместить 12 миллионов долларов, а онлайн-биржа — 88 миллионов.

"BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли", — говорится в иске.

В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных и документов, что позволяло проводить средства анонимно, говорится в иске. Только в США с помощью биржи было совершено более 21 тысячи транзакций в биткоинах почти на 300 миллионов долларов.

Винник, по заявлению американских прокуроров, занимал в структуре компании главенствующее положение и контролировал административные аккаунты. При этом он не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами, утверждают прокуроры.

Россиянина арестовали 25 июля 2017 года в окрестностях города Салоники на основании поступившего из США ордера. С тех пор он находится в греческой тюрьме.