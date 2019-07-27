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РИА Новости

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Вчера, 03:16
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© AFP 2019 / Sakis MitrolidisАлександр Винник в греческом городе Салоники
Александр Винник в греческом городе Салоники
© AFP 2019 / Sakis Mitrolidis
Александр Винник в греческом городе Салоники. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США требуют от россиянина Александра Винника, экстрадиции которого добиваются от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.
Иск подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет. Платформа занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами, ей пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры утверждают, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне.
Таким образом, США настаивают, что Винник должен возместить 12 миллионов долларов, а онлайн-биржа — 88 миллионов.
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"BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли", — говорится в иске.

В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных и документов, что позволяло проводить средства анонимно, говорится в иске. Только в США с помощью биржи было совершено более 21 тысячи транзакций в биткоинах почти на 300 миллионов долларов.
Винник, по заявлению американских прокуроров, занимал в структуре компании главенствующее положение и контролировал административные аккаунты. При этом он не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами, утверждают прокуроры.
Россиянина арестовали 25 июля 2017 года в окрестностях города Салоники на основании поступившего из США ордера. С тех пор он находится в греческой тюрьме.
В США Винника обвиняют по 21 пункту в кибермошенничестве, ведении незаконного финансового бизнеса и отмывании средств.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникГрецияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Биржа не находилась на территории США, и не была обязана подчиняться ее законам. США просто занимаются вымогательством и показным нарушением прав человека, давайте скажем прямо.
27 июля, 06:27
Андрей Стрижак
142110010
Требуйте 22 трлн уж сразу! Сразу долги свои закроете.
27 июля, 05:02
Мадуро Петрович-XXVIII
63320004
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