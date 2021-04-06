https://ria.ru/20210406/tyurin-1604376613.html

Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов

Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов

Суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, выплатить более 19,9 миллиона долларов. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T01:41

2021-04-06T01:41

2021-04-06T04:28

россия

андрей тюрин

нью-йорк (штат)

сша

грузия

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр — РИА Новости. Суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, выплатить более 19,9 миллиона долларов. Об следует из электронной базы документов судебной системы США.Суд вынес приговор Тюрину в январе 2021 года. В последнем слове россиянин заявил, что искренне раскаивается в содеянном. После отбытия срока его депортируют на родину.Гражданина России задержали в Грузии по запросу Вашингтона в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США, а в сентябре 2019 года россиянин признал себя виновным по шести пунктам обвинения.В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.Как утверждает следствие, россиянин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".

https://ria.ru/20210108/tyurin-1592289230.html

https://ria.ru/20210107/tyurin-1591216279.html

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нью-йорк (штат)

сша

грузия

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россия, андрей тюрин, нью-йорк (штат), сша, грузия, в мире