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Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
Суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, выплатить более 19,9 миллиона долларов. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T01:41
2021-04-06T04:28
россия
андрей тюрин
нью-йорк (штат)
сша
грузия
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр — РИА Новости. Суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, выплатить более 19,9 миллиона долларов. Об следует из электронной базы документов судебной системы США.Суд вынес приговор Тюрину в январе 2021 года. В последнем слове россиянин заявил, что искренне раскаивается в содеянном. После отбытия срока его депортируют на родину.Гражданина России задержали в Грузии по запросу Вашингтона в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США, а в сентябре 2019 года россиянин признал себя виновным по шести пунктам обвинения.В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.Как утверждает следствие, россиянин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones &amp; Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".
https://ria.ru/20210108/tyurin-1592289230.html
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россия, андрей тюрин, нью-йорк (штат), сша, грузия, в мире

Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов

01:41 06.04.2021 (обновлено: 04:28 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 6 апр — РИА Новости. Суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, выплатить более 19,9 миллиона долларов. Об следует из электронной базы документов судебной системы США.

"Ответчик Андрей Тюрин должен выплатить компенсацию общей суммой в 19 952 861 доллар <...> жертвам преступлений", — говорится в заключении.

Суд вынес приговор Тюрину в январе 2021 года. В последнем слове россиянин заявил, что искренне раскаивается в содеянном. После отбытия срока его депортируют на родину.
Гражданина России задержали в Грузии по запросу Вашингтона в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США, а в сентябре 2019 года россиянин признал себя виновным по шести пунктам обвинения.
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В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.
Как утверждает следствие, россиянин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".
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