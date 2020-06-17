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Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Самолет, на который ранее зарегистрировался россиянин Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:18
россия
станислав лисов
нью-йорк (город)
сша
испания
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, станислав лисов, нью-йорк (город), сша, испания, в мире

Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву

03:40 17.06.2020 (обновлено: 04:18 17.06.2020)
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© AP PhotoСтанислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
© AP Photo
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 17 июн - РИА Новости. Самолет, на который ранее зарегистрировался россиянин Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка, сообщается на сайте аэропорта JFK.
Ранее пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил РИА Новости, что "регистрация прошла в штатном режиме, и те, кто прибыл к регистрации оказались на борту".
По словам дипломата, ранее сотрудники американских силовых структур привезли Лисова в аэропорт JFK, он прошел регистрацию на рейс и направился в зону посадки в сопровождении сотрудников правоохранительных органов США.
"Он был одет в неприметную одежду, никаких наручников на нем не было. На лице была маска. Судя по всему, он был рад и доволен, что возвращается на родину. Выглядел, как человек, который рад, что возвращается домой", - сказал Топольский.
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По его словам, россиянин тепло попрощался с дипломатами.
Как рассказал РИА Новости один из пассажиров самолета, в салон вошли люди под присмотром полиции США.
Суд Нью-Йорка приговорил программиста Лисова в ноябре 2019 года к четырем годам заключения за кражу более чем 850 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest и за попытку украсть еще 4,4 миллиона долларов. Суд засчитал Лисову срок содержания под стражей с января 2017 года, когда он был задержан в Испании.
Лисова экстрадировали в США в январе 2018 года. Его также приговорили к штрафу почти в 500 тысяч долларов.
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