Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву

НЬЮ-ЙОРК, 17 июн - РИА Новости. Самолет, на который ранее зарегистрировался россиянин Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка, сообщается на сайте аэропорта JFK.
Ранее пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил РИА Новости, что "регистрация прошла в штатном режиме, и те, кто прибыл к регистрации оказались на борту".
По словам дипломата, ранее сотрудники американских силовых структур привезли Лисова в аэропорт JFK, он прошел регистрацию на рейс и направился в зону посадки в сопровождении сотрудников правоохранительных органов США.
"Он был одет в неприметную одежду, никаких наручников на нем не было. На лице была маска. Судя по всему, он был рад и доволен, что возвращается на родину. Выглядел, как человек, который рад, что возвращается домой", - сказал Топольский.
По его словам, россиянин тепло попрощался с дипломатами.
Как рассказал РИА Новости один из пассажиров самолета, в салон вошли люди под присмотром полиции США.
Суд Нью-Йорка приговорил программиста Лисова в ноябре 2019 года к четырем годам заключения за кражу более чем 850 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest и за попытку украсть еще 4,4 миллиона долларов. Суд засчитал Лисову срок содержания под стражей с января 2017 года, когда он был задержан в Испании.
Лисова экстрадировали в США в январе 2018 года. Его также приговорили к штрафу почти в 500 тысяч долларов.