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РИА Новости

Защита Лисова назвала приговор, который вынесли россиянину в США, победой

21:00 21.11.2019 (обновлено: 21:02 21.11.2019)
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© Фото : Дарья Лисова Задержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов
 Задержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов
© Фото : Дарья Лисова
НЬЮ-ЙОРК, 21 ноя - РИА Новости. Адвокат программиста Станислава Лисова Аркадий Бух считает победой приговор, который в четверг суд в США вынес россиянину.
Ранее Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил Лисова к четырем годам тюрьмы за кражу денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest, но учел уже отбытый срок и примерное поведение. Теперь, по подсчетам адвоката, россиянин окажется на свободе через несколько месяцев.
В ходе заседания защита указала на то, что Лисов является добропорядочным человеком, совершившим ошибку. При этом второй адвокат Джордж Грассо упомянул об испытаниях в судьбе Лисова, который в детстве жил с семьей в Грозном. По словам Грассо, когда Лисову исполнилось шесть лет, его семья была вынуждена уехать из Грозного "из-за резни, устроенной исламскими фундаменталистами".
Судья Валери Капрони не раз называла в ходе слушания Лисова талантливым человеком. Сам россиянин отметил, что во время его пребывания в тюрьме в Испании его ограничивали в звонках и посещениях.
Он заявил, что раскаялся в содеянном. "Примите мои извинения, мне стыдно за эту ситуацию. Я искренне сожалею и прошу прощения у суда, у правительства, у своей семьи за мои проступки", - сказал Лисов.
"Обещаю больше никогда не ступать на эту тропу и не забывать этот жесткий урок", - заявил он в обращении к суду.
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Во время слушания судья спросила у обвинителя, не был ли связан Лисов каким-либо образом с правительством РФ. "У нас нет доказательств, что у него есть какие-либо связи с правительственными структурами", - ответил обвинитель.
"Мы считаем это великой победой, ему удалось избежать гораздо большего срока", - сказал журналистам адвокат Лисова Бух.
По его словам, по сути, защите удалось добиться зачета уже отбытого срока.
Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. В феврале 2019 года он признал вину в суде Нью-Йорка в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна".
После задержания в Барселоне Лисов в январе 2018 года был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Лисова обвинили в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона долларов.
Сообщалось, что это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Кроме того, предполагалось, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию о доступе и личную информацию своих жертв".
Задержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов
Вчера, 04:13
Дело российского программиста Станислава Лисова
1383116
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Станислав ЛисовРоссияСШАВ мире
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