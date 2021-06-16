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В США присяжные признали россиянина Кошкина виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали россиянина Кошкина виновным в киберпреступлениях - РИА Новости, 16.06.2021
В США присяжные признали россиянина Кошкина виновным в киберпреступлениях
Россиянина Олега Кошкина признали виновным в киберпреступлениях на процессе в Соединенных Штатах, сообщил Минюст США. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:11
2021-06-16T18:11
2021-06-16T20:56
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Россиянина Олега Кошкина признали виновным в киберпреступлениях на процессе в Соединенных Штатах, сообщил Минюст США.Кошкин проходит по делу Петра Левашова и вместе с ним обвинялся в том, что содержал крупную ботнет-сеть Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.Его арестовали Калифорнии в сентябре 2019 года, он находится под стражей с момента ареста. Кошкину грозит 15 лет тюрьмы, приговор должны вынести 20 сентября.Левашов вину признал, приговор ему объявят 20 июля.
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россия, петр левашов, калифорния, сша, в мире
В США присяжные признали россиянина Кошкина виновным в киберпреступлениях
18:11 16.06.2021 (обновлено: 20:56 16.06.2021)
Суд присяжных признал россиянина Олега Кошкина виновным в киберпреступлениях в США