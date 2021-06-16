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В США присяжные признали россиянина Кошкина виновным в киберпреступлениях

В США присяжные признали россиянина Кошкина виновным в киберпреступлениях - РИА Новости, 16.06.2021

В США присяжные признали россиянина Кошкина виновным в киберпреступлениях

Россиянина Олега Кошкина признали виновным в киберпреступлениях на процессе в Соединенных Штатах, сообщил Минюст США. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:11

2021-06-16T18:11

2021-06-16T20:56

россия

петр левашов

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Россиянина Олега Кошкина признали виновным в киберпреступлениях на процессе в Соединенных Штатах, сообщил Минюст США.Кошкин проходит по делу Петра Левашова и вместе с ним обвинялся в том, что содержал крупную ботнет-сеть Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.Его арестовали Калифорнии в сентябре 2019 года, он находится под стражей с момента ареста. Кошкину грозит 15 лет тюрьмы, приговор должны вынести 20 сентября.Левашов вину признал, приговор ему объявят 20 июля.

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россия

калифорния

сша

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2021

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россия, петр левашов, калифорния, сша, в мире