https://ria.ru/20210107/tyurin-1592275979.html

В США россиянину Тюрину дали 12 лет тюрьмы за хакерство

В США россиянину Тюрину дали 12 лет тюрьмы за хакерство

Судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн вынесла приговор россиянину Андрею Тюрину, признанному виновным в хакерстве и сетевом мошенничестве, сообщил... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T20:46

2021-01-07T20:46

2021-01-07T21:53

андрей тюрин

dow jones

грузия

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сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 7 янв — РИА Новости. Судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн вынесла приговор россиянину Андрею Тюрину, признанному виновным в хакерстве и сетевом мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости.После отбытия 12-летнего срока Тюрина выдворят в Россию.В своем последнем слове подсудимый заявил, что искренне раскаивается в содеянном.Судья также отметила, что россиянин должен выплатить США 19 214 956 долларов — это прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.Ожидается, что 6 апреля 2021 года пройдет слушание на тему возмещения ущерба.Россиянина задержали в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США. В сентябре 2019 года Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения.Как следует из электронной базы документов судебной системы США, он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".

https://ria.ru/20201220/khakery-1590122898.html

https://ria.ru/20210107/tyurin-1591216279.html

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россия

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андрей тюрин, dow jones, грузия, россия, сша, в мире