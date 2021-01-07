https://ria.ru/20210107/tyurin-1592275979.html
В США россиянину Тюрину дали 12 лет тюрьмы за хакерство
В США россиянину Тюрину дали 12 лет тюрьмы за хакерство
Судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн вынесла приговор россиянину Андрею Тюрину, признанному виновным в хакерстве и сетевом мошенничестве, сообщил... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:46
2021-01-07T20:46
2021-01-07T21:53
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НЬЮ-ЙОРК, 7 янв — РИА Новости. Судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн вынесла приговор россиянину Андрею Тюрину, признанному виновным в хакерстве и сетевом мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости.После отбытия 12-летнего срока Тюрина выдворят в Россию.В своем последнем слове подсудимый заявил, что искренне раскаивается в содеянном.Судья также отметила, что россиянин должен выплатить США 19 214 956 долларов — это прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.Ожидается, что 6 апреля 2021 года пройдет слушание на тему возмещения ущерба.Россиянина задержали в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США. В сентябре 2019 года Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения.Как следует из электронной базы документов судебной системы США, он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".
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андрей тюрин, dow jones, грузия, россия, сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 7 янв — РИА Новости.
Судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн вынесла приговор россиянину Андрею Тюрину
, признанному виновным в хакерстве и сетевом мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Я озвучу приговор. Господин Тюрин, этот суд постановляет, что вам предстоит отбыть 66 месяцев заключения по пунктам обвинения 1 и 8 <…> и пункту 5, а также 144 месяца заключения по пунктам 2 и 9. <...> Эти приговоры исполняются одновременно и составляют в общей сложности 144 месяца лишения свободы", — огласила свое решение судья.
После отбытия 12-летнего срока Тюрина выдворят в Россию.
В своем последнем слове подсудимый заявил, что искренне раскаивается в содеянном.
"Я занимался незаконными вещами. Однажды поддавшись соблазну и переступив закон, я продолжал все дальше заходить за черту. Я совершил преступление, и мне за него отвечать. Я знаю, что принес очень много вреда людям, и я прошу у них за это прощения. <...> Я действительно сожалею о содеянном, но, к сожалению, ничего не могу изменить. Это все. Спасибо, ваша честь", — сказал в суде Тюрин.
Судья также отметила, что россиянин должен выплатить США 19 214 956 долларов — это прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Ожидается, что 6 апреля 2021 года пройдет слушание на тему возмещения ущерба.
Россиянина задержали в Грузии
по запросу США
в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года его экстрадировали в США. В сентябре 2019 года Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения.
Как следует из электронной базы документов судебной системы США, он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.
Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones
& Co.
Прокурор Джеффри Берман заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".