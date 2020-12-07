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Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Суд Парижа признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:52
2020-12-07T15:52
2020-12-07T17:34
дело александра винника
александр винник
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ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости. Суд Парижа признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро.Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценили в 135 миллионов евро.Адвокат Фредерик Бело заявил, что защита Винника намерена опротестовать приговор.Он также подчеркнул, что из 14 выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту — отмывание денег в составе организованной группы.Российский консул в Париже Алексей Попов сообщил, что Москва по-прежнему настаивает на экстрадиции россиянина."Российские правоохранительные органы готовы сотрудничать с американцами, с французами, представлять любую информацию", — добавил дипломат.Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу США. Там его обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США, выдачи Винника добивались Франция и Россия.Россиянина экстрадировали во Францию 23 января. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже с 19 по 23 октября.Винник категорически отверг все обвинения, заявил, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky и никогда не слышал о нем до приезда во Францию. Он также подчеркивал, что его роль на бирже BTC-e была технической.
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дело александра винника, александр винник, париж, в мире
ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости.
Суд Парижа
признал россиянина Александра Винника
виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро.
Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценили в 135 миллионов евро.
Адвокат Фредерик Бело заявил, что защита Винника намерена опротестовать приговор.
"Это очень серьезное решение в отношении Винника. Александр Винник приговорен к пяти годам заключения по элементам, по которым у суда нет доказательств. Потому что эти элементы были переданы американскими властями через Европол. Мы считаем, что речь идет о решении, которое мы должны опротестовать. Я жду решения со стороны моего клиента, которого я увижу в тюрьме", — сказал юрист.
Он также подчеркнул, что из 14 выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту — отмывание денег в составе организованной группы.
Российский консул в Париже Алексей Попов сообщил, что Москва по-прежнему настаивает на экстрадиции россиянина.
"Российские правоохранительные органы готовы сотрудничать с американцами, с французами, представлять любую информацию", — добавил дипломат.
Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу США. Там его обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США, выдачи Винника добивались Франция
и Россия.
Россиянина экстрадировали во Францию 23 января. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже с 19 по 23 октября.
Винник категорически отверг все обвинения, заявил, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky и никогда не слышал о нем до приезда во Францию. Он также подчеркивал, что его роль на бирже BTC-e была технической.