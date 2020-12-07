https://ria.ru/20201207/prigovor-1588046513.html

Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

Суд Парижа признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:52

2020-12-07T15:52

2020-12-07T17:34

дело александра винника

александр винник

париж

в мире

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ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости. Суд Парижа признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро.Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценили в 135 миллионов евро.Адвокат Фредерик Бело заявил, что защита Винника намерена опротестовать приговор.Он также подчеркнул, что из 14 выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту — отмывание денег в составе организованной группы.Российский консул в Париже Алексей Попов сообщил, что Москва по-прежнему настаивает на экстрадиции россиянина."Российские правоохранительные органы готовы сотрудничать с американцами, с французами, представлять любую информацию", — добавил дипломат.Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу США. Там его обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США, выдачи Винника добивались Франция и Россия.Россиянина экстрадировали во Францию 23 января. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже с 19 по 23 октября.Винник категорически отверг все обвинения, заявил, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky и никогда не слышал о нем до приезда во Францию. Он также подчеркивал, что его роль на бирже BTC-e была технической.

https://ria.ru/20201207/vinnik-1587630449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело александра винника, александр винник, париж, в мире