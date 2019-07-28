Адвокат назвал иск США к Виннику на 100 миллионов долларов политическим

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Адвокат Тимофей Мусатов считает, что беспрецедентный иск США к россиянину Александру Виннику имеет политическую подоплеку и связан с новой попыткой обвинить Россию во вмешательстве в американские выборы. По его словам, в иске "США против Винника", по сути, говорится о том, что россиянин угрожает самому существованию Америки. Защита готовит обращение в суд Греции для пересмотра всех дел в связи с изменением законодательства страны.

США требуют от российского гражданина Винника, экстрадиции которого они добиваются от Греции, возмещения суммы более чем в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, говорится в исковом заявлении. Точная сумма возмещения составляет 12 миллионов долларов для Винника и 88 миллионов долларов для онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет Винник.

Винник был арестован 25 июля 2017 года в окрестностях города Салоники на основании поступившего из США ордера на арест и запроса на его экстрадицию. Он до сих пор находится в тюрьме в Греции. Иск подан против Винника лично и онлайн-биржи BTC-e, которая занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами. Платформой пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры заявляют, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне и ее якобы использовали "киберпреступники по всему миру".

Винник вину не признает. Его выдачи добиваются также Россия и Франция. Суды в Греции четыре раза принимали решения по судьбе Винника — два решения о выдаче в Россию и по одному о выдаче в США и Францию.

Мусатов представляет интересы Винника.

"Угроза для Америки"

По словам адвоката, проанализировать весь иск целиком у него пока не было времени.

"Однако могу сказать, что этот иск был составлен в 2017 году в день ареста Александра Винника, а предъявлен ровно через два года, день в день, после его ареста", — сказал Мусатов в интервью РИА Новости.

"Эти так называемые совпадения — тонкий расчет, связанный с большой политической игрой. Совсем недавно опять началась политическая работа, связанная с так называемым вмешательством Российской Федерации в выборы в Соединенных Штатах. По прошлому нашему опыту было известно, что Александра Винника хотели использовать в этой части как свидетеля, который бы показал, что выборы Дональда Трампа были осуществлены в том числе с помощью русских людей, а финансирование проводилось через биржу BTC-e. Поэтому заинтересованность в Виннике столь высока", — сказал адвокат.

По его словам, подписал иск прокурор, недавно назначенный Трампом. Адвокат назвал "необычным событием" такой иск.

"Ранее такой иск предъявляли Аль-Капоне — "Соединенные Штаты против Аль-Капоне". А здесь — "Соединенные Штаты против Винника". Сумма, которая заявлена, — баснословная. Она является неким штрафом, неким "наказанием" со стороны Соединенных Штатов за деятельность Александра Винника, которая, как предполагает обвинение, состояла в организации финансовой площадки, на которой преступники всего мира могли анонимно расплачиваться за свою преступную деятельность. То, что это делалось всегда с помощью анонимной валюты — доллара — по всему миру, сейчас не учитывается, это не принимается во внимание", — сказал Мусатов.

Он сказал, что прошло два года содержания Винника под стражей и что США заранее готовили иск, чтобы "утяжелить и усилить" свою политическую позицию.

"Надо сказать, что в Греции прошли выборы, и вместе с выборами меняется весь ранее участвовавший в деле Винника состав, как то — генеральный прокурор, председатель Верховного суда Ареопага, министр юстиции. И поменялся закон — полностью поменялся Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс, в котором сказано, что нет преступления мошенничества или в компьютерной сфере, если нет материального иска. А в обвинениях Соединенных Штатов материальный иск был описан, но не заявлен", — заметил Мусатов.

По его мнению, США осознали, что поменялось законодательство и Александр Винник выйдет на свободу не потому, что у него закончился срок содержания под стражей, а потому, что те преступления, в которых его обвиняет Америка, на территории Греции не будут являться преступлениями в связи с отсутствием ущерба и заявителя.

"Так вот этот иск формально сохраняет за ними право на получение Александра Винника", — уточнил Мусатов.

На замечание, что фактически иск предъявляется задним числом, Мусатов ответил: "Они имели право заявить иск тогда, когда посчитают нужным. Просто в какой форме это сделано и как — что пострадавшим является государство Соединенные Штаты".

"Поскольку нет физических или юридических лиц, которые бы пострадали в результате деятельности Александра, произошла беспрецедентная история — пострадавшими от деятельности Винника признаны Соединенные Штаты. То есть США признали, что своей деятельностью Винник поставил под угрозу само существование и деятельность этого государства", — сказал Мусатов.

Он напомнил, что еще два года назад утверждал, что дело носит политический характер.

"Так все адвокаты должны утверждать, это понятно. Но мой анализ оказался, к сожалению для Александра Винника, верным. На сегодняшний день, как мы видим из всей цепочки событий, дело решается исключительно в политической плоскости. Там, где начали войну политики, юридические методы практически не действуют. Примером тому может послужить продление срока содержания Винника под стражей. Понимая, что надо его отпускать, был созван совет судей в экстренном порядке, и без уведомления Александра и его адвокатов было проведено слушание, без защиты, на котором ему продлили срок содержания под стражей на полгода. При этом граждане Греции не могут содержаться такое время под стражей. Это значит, что Греция дискриминирует российских граждан на своей территории и совершенно этого не стесняется", — сказал адвокат.

Как заявил Мусатов, США считают, что имеют право расследовать любые преступления в мире и выносить приговоры любому гражданину мира, если это в интересах Соединенных Штатов.

"Как известно, Александр, если и совершал преступления, то исключительно с территории России, что Америка и в обвинении указывает. Биржа была российская, что признает и Америка. Более того, сейчас стало известно, что и сервера были в России. В России сейчас ведется серьезное следствие по этому поводу. Все происходило в России, а Соединенные Штаты решили за наши правоохранительные органы отработать, но в своих интересах", — отметил Мусатов.

Комментируя сообщения о том, что часть серверов была в США, адвокат сказал, что все заявления американской стороны "надо делить пополам".

"Если эти серверы изъяли, то будьте любезны предъявить хотя бы протоколы изъятия. А этого сделано не было. На всех судебных слушаниях за два года мы не увидели ни разу ни одного документа, что эти серверы были изъяты. Это первое. Второе: предметы, изъятые у Александра, — телефоны и компьютер, были тайно отправлены из Греции в США, и документально это нами подтверждено в судах. Затем они возвращены с зачисткой того, что было внутри, с изменением информации. И на это никто не обращает внимания. На данный момент этот телефон и компьютер не могут являться доказательствами по любому делу", — подчеркнул Мусатов.

Действия защиты

В связи с тем, что сменилось греческое законодательство, у Винника есть право на пересмотр всех ранее вынесенных судебных решений, считает его защитник.

"Этим мы сейчас и занимаемся. Мы направили письмо министру юстиции, что юридические процедуры не окончены до конца. На следующей неделе мы обратимся в суд за пересмотром всех дел, кроме российского, в связи с изменением законодательства, облегчающего позицию нашего клиента", — сказал юрист.

"Сейчас вопрос уже даже не в сроках содержания под стражей, а в том, что его должны вчистую по новому законодательству отпустить", — полагает Мусатов.