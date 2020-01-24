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https://ria.ru/20200124/1563837123.html
Греция официально уведомила посольство в Афинах об экстрадиции Винника
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РИА Новости

Греция официально уведомила посольство в Афинах об экстрадиции Винника

16:31 24.01.2020 (обновлено: 16:34 24.01.2020)
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© Фото : сайт Посольства РФ в ГрецииПосольство РФ в Греции
Посольство РФ в Греции
© Фото : сайт Посольства РФ в Греции
Посольство РФ в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Греция официально уведомила посольство России в Афинах об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Посольством получено официальное уведомление греческой стороны о том, что Винник экстрадирован во Францию", - сказал представитель дипмиссии.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Вчера, 11:52
Адвокаты намерены подать международные иски по делу россиянина Винника
В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что Винник находится в больнице Hotel Dieu в Париже. Адвокаты Винника заявили, что подают судебные иски на международном уровне.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Александр Винник
Вчера, 16:28
Французский МИД отказался комментировать вопрос о Виннике
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Алексей Бурков
20 декабря 2019, 15:46
Случаи экстрадиции россиян в третьи страны в 2017-2019 годах
200080
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияРоссияВ мире
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