Биография Джулиана Ассанжа

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Пол Ассанж (Julian Paul Assange) родился 3 июля 1971 года в городе Таунсвилл, штат Квинсленд, Австралия. Его мать – Кристин...

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Пол Ассанж (Julian Paul Assange) родился 3 июля 1971 года в городе Таунсвилл, штат Квинсленд, Австралия. Его мать – Кристин Хокинс – художница, отец – Джон Шиптон – архитектор. Родители расстались еще до его рождения. Вскоре мать вышла замуж за Бретта Ассанжа, директора передвижного театра, который усыновил Джулиана. Семья вела кочевой образ жизни, Джулиан Ассанж учился в 37 школах и не смог получить систематического среднего образования. Он также сменил шесть университетов, но ни одного высшего учебного заведения не окончил. Ассанж рано увлекся программированием. С 16 лет он стал работать в сети под ником Мендакс (связан с оксюмороном Горация splendide mendax – благородный лжец). Вместе с товарищами создал организацию WormsAgainst Nuclear Killers (WANK) – "Черви против ядерных убийц". Главным правилом группа провозгласила свободу информации без повреждения систем.В октябре 1989 года группа заявила о себе, взломав компьютерную сеть НАСА, – на экранах в центре управления полетами возникла надпись WANK.По информации СМИ, Ассанж и его группа также причастны ко взлому объектов Министерства обороны США (Пентагон, ВМС США); ряда частных компаний (Citibank, Lockheed Martin, Motorola, Panasonic и Xerox); образовательных учреждений (Австралийский национальный университет, Университет Ла Троба и Стэнфордский исследовательский институт) и др.В 1991 году, когда Ассанжу было 20 лет, его вместе с соучастниками арестовали за взлом центрального сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. После нескольких допросов он признал себя виновным по всем 25 пунктам обвинения.Тогда ему удалось отделаться штрафом в несколько тысяч австралийских долларов, только потому что он дал обещание не нарушать закон снова и потому что компании был причинен незначительный ущерб. Джулиан Ассанж сменил несколько профессий, связанных с информационными технологиями, был автором ряда программ, связанных с сетевой безопасностью и маршрутизацией, работал администратором Suburbia – одной из первых хостинговых компаний в Австралии. В 1996 году Джулиан Ассанж запустил сайт с советами по компьютерной безопасности Best of Security, у которого было 5000 подписчиков. В 1998 году он стал соучредителем компании Earthmen Technology, занимавшейся разработкой технологий обнаружения сетевых вторжений.В 1996 году Ассанж впервые в общедоступной переписке упомянул о проекте Leaks, позднее он приобрел домен leaks.org, однако впоследствии писал, что не нашел ему применения.В 1997 году Ассанж в соавторстве с исследователем и журналистом Сьюлетт Дрейфус выпустил книгу о хакерах Underground. В те же годы он вместе с матерью был активистом и основателем организации "Родительский запрос о защите детей" (Parent Inquiry Into Child Protection), которая занималась разоблачением коррупции в организациях здравоохранения и соцзащиты Австралии.В 2000 году называл себя президентом Австралийского института совместных исследований (Australian Institute for Collaborative Research).В 2006-2007 годах он вел блог на собственном сайте Iq.org. В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений.Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, но также большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. По словам Ассанжа, сайт создавался в том числе для того, чтобы развить "научную журналистику", которую он противопоставлял чрезмерной осторожности и ангажированности обычной прессы.Финансировали деятельность сайта WikiLeaks частные лица, СМИ и профессиональные организации, в числе которых были Associated Press, The Los Angeles Times и Национальная ассоциация издателей газет США. Ассанж руководил командой из девяти человек и являлся его официальным лицом. Он не называл себя "основателем", а лишь "главным редактором", и признавал, что за ним остается последнее решение о публикации документов на сайте.В 2008 году Центр контрразведки Армии США в секретном отчете назвал WikiLeaks потенциальной угрозой для военных.В июле 2010 года сайт WikiLeaks.org опубликовал несколько десятков тысяч секретных документов, касающихся всех аспектов проведения операций США и их союзников в Афганистане с января 2004 года по декабрь 2009 года. Основу подборки составили рапорты американских командиров различного уровня о проведении операций, содержащие подробности боевых действий и детальное описание их последствий. В том же году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В документах, выложенных на WikiLeaks 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. Как отмечалось на сайте, более 250 тысяч опубликованных файлов — это крупнейшая в истории подборка конфиденциальных документов, когда-либо оказывавшихся в открытом доступе.В августе 2010 года Ассанж приехал в Швецию, когда им заинтересовались американские власти. Здесь он намеревался получить защиту себе и сайту. В том же месяце в Швеции началось следствие против Ассанжа по заявлению двух женщин, сообщивших полиции, что они якобы пострадали от сексуальных притязаний Ассанжа. Он был допрошен и не признал себя виновным. Предварительное расследование было прекращено, однако вскоре вновь возобновилось. В ноябре 2010 года суд в Стокгольме выдал ордер на арест Ассанжа. 20 ноября он был объявлен Интерполом в международный розыск. 7 декабря Ассанж был арестован лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок. 16 декабря Лондонский Высокий суд выпустил Джулиана Ассанжа из тюрьмы под залог в 240 тысяч фунтов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции.24 февраля 2011 года британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию. Затем последовал ряд неуспешных для основателя WikiLeaks апелляций.19 июня 2012 года стало известно, что Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и обратился к эквадорским властям с заявлением о предоставлении ему политического убежища из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. С момента подачи заявления Ассанж находится в посольстве Эквадора. 16 августа того же года глава МИД Эквадора заявил, что его страна предоставила Ассанжу политическое убежище. В декабре 2017 года он стал гражданином Эквадора.ВВ августе 2015 года прокуратура Швеции сообщала, что три обвинения из четырех в отношении Ассанжа были сняты за истечением срока давности. До 17 августа 2020 года Ассанж будет подозреваться только по одному пункту, который касается изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами.19 мая 2017 года стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. В феврале 2018 года судья магистратского суда лондонского района Вестминстер оставила в силе ордер на арест Ассанжа.В конце марта 2018 года правительство Эквадора лишило Джулиана Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.В конце октября 2018 года Ассанж сообщал, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства и передать США. По его словам, для этого ищется предлог. Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.В ноябре 2018 года СМИ сообщили, что американский минюст готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США.11 апреля 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в дипломатическом убежище. Согласно заявлению президента страны Ленина Морено, опубликованному в Twitter, это решение было принято "из-за неоднократных нарушений международных конвенций и протокола (о пребывании – ред.)". Эквадорские власти также приостановили гражданство Ассанжа. Полиция Лондона арестовала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. Позднее лондонская полиция заявила, что Джулиан Ассанж арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию.По заявлению американского Минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации. Позднее стало известно, что власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Минюст уточнил, что США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации. Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.В день ареста Джулиан Ассанж был доставлен в Вестминстерский магистратский суд в британской столице. Суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог, а также обязал США представить все документы по экстрадиции Ассанжа до 12 июня. Ассанж обвинения в отказе сдаться полиции не признал.1 мая суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. 2 мая в Вестминстерском магистратском суде прошло первое заседание, касающееся запроса о выдаче США Ассанжа. До конца 2019 года состоялось еще несколько технический слушаний. В них Ассанж участвовал по видеосвязи. Он не давал показаний, ему задавался лишь один вопрос – может ли он подтвердить свои имя и дату рождения. В феврале 2020 года в суде начались слушания, на которых адвокаты изложили правозащитные и гуманитарные соображения против экстрадиции. Они заключались в утверждениях о том, что опубликовавший похищенную информацию Ассанж является журналистом, а журналистика не должна преследоваться. Также адвокаты на каждом заседании говорили о слабом здоровье своего клиента и невозможности его полноценного участия в процессе из-за карантина. Защита жаловалась на то, что с марта у нее нет быстрого и постоянного очного доступа к основателю Wikileaks из-за введенных в тюрьме карантинных ограничений. Вместе с тем на вопросы судьи о том, обладают ли адвокаты всеми полномочиями по представлению подзащитного в суде, защитники ответили утвердительно и подтвердили, что Ассанж передал им все полномочия для этого. В конце апреля 2020 года слушания были отложены в связи с распространением коронавируса. В июне 2020 года Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous. Заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года, однако расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее.Минюст США в качестве ключевого свидетеля привлек бывшего информатор ФБР Сигурдура Тордарсона, который был приговорен к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию. В июне 2021 года стало известно, что Тордарсон, признался в даче ложных показаний.Как сообщила исландская газета Stundin, опубликовавшая интервью с Тордарсоном, согласно документам суда Ассанж при помощи последнего хотел провести хакерские взломы в Исландии, в том числе направленные против парламентариевТордарсон в интервью сообщил, что Ассанж не просил его взламывать телефоны политиков. Теперь он утверждает, что получил файлы, на которых якобы содержались записи разговоров парламентариев, от неизвестного источника, который предложил поделиться этими данными с Ассанжем, пишет газета. По данным издания, Тордарсон не проверял содержимое файлов и не знает, что на них находилось.Свидетель также рассказал изданию, что по собственной инициативе предоставил Ассанжу доступ к правительственному сайту с информацией о передвижении полицейских автомобилей, хотя Ассанж об этом не просил. Тордарсон имел доступ к сайту, так как был добровольцем в спасательных службах. 7 сентября 2020 года в Центральном уголовном суде Лондона начались слушания по существу по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks. 4 января 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Джулиана Ассанжа.Оглашая вердикт, судья заявила, что, по сути, состояние здоровья обвиняемого – единственная причина отказа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли.6 января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Джулиана Ассанжа под залог. Отказ мотивировали тем, что прежде Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя WikiLeaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.После ареста Джулиана Ассанжа в Лондоне шведская прокуратура возобновила расследование по делу по подозрению в преступлениях на сексуальной почве. 20 мая 2019 года стало известно, что шведская прокуратура запросила у суда ордер на арест Ассанжа. 3 июня Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте. Шведская прокуратура не стала оспаривать решение суда. 19 ноября 2019 года стало известно, что власти Швеции прекратили расследование по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании. Прокурор Ева-Мари Перссон заявила, что в ходе дополнительного разбирательства, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Джулиан Ассанж был удостоен награды Amnesty International (2009) за публикацию материалов о коррупции в руководящих кругах Кении. В 2010 году читатели американского журнала Time в ходе онлайн-голосования выбрали Ассанжа человеком года. В 2011 году Сиднейский фонд мира вручил Ассанжу золотую медаль за "исключительное мужество в защите прав человека", австралийские журналисты присудили интернет-порталу WikiLeaks премию Walkley за "выдающийся вклад в журналистику".В 2013 году вдова Джона Леннона Йоко Оно заочно вручила Джулиану Ассанжу премию за мужество в искусстве, которой с 2009 года награждаются творческие люди, сохранившие независимость, несмотря на преследование со стороны правительства. В 2014 году он стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана в номинации "журналистское расследование". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

