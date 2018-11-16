ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Американский минюст готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, на протяжении последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против Ассанжа.

Источники отказались сообщить, ведутся ли переговоры с Великобританией или Эквадором о выдаче Ассанжа, однако заявили, что последние события вокруг журналиста их "радуют".

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынудил журналиста укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне.

Опасения Ассанжа

В конце октября Ассанж заявил, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства страны в Лондоне и передать США. По его словам, для этого ищется предлог.

После того, как посольство Эквадора составило для него регламент поведения, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи, Ассанж подал на правительство республики в суд.

Основатель WikiLeaks не согласился с выдвинутыми ему условиями и обвинил Кито в "ограничении доступа к внешнему миру".

Эквадорский суд Ассанжу в иске о защите его прав как беженца отказал.

Генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо объявил о двух возможных вариантах развития ситуации. По его словам, Ассанж "мог сдаться британским властям под гарантии, которые получило эквадорское государство, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране, либо он мог продолжать оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил".

Оба этих варианта Ассанж якобы отверг. В то же время адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.

Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Новый президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.