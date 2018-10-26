Ассанж назвал условия, на которых готов сдаться британским властям

КИТО, 26 окт — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сдаться британским властям, если получит письменное сообщение от Соединенного Королевства о том, что его не экстрадируют, заявил РИА Новости адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа.
Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо объявил в четверг о двух возможных вариантах развития ситуации с Джулианом Ассанжем, оба из которых якобы были отвергнуты самим основателем портала WikiLeaks. По его словам, "он мог сдаться британским властям под гарантии, которые получило эквадорское государство, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране, либо он мог продолжать оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил".
Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего идут консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks. Глава МИД Эквадора отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить — тот не может вечно находиться в убежище.