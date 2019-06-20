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РИА Новости

Шведская прокуратура не будет оспаривать отказ в заочном аресте Ассанжа

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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СТОКГОЛЬМ, 20 июн - РИА Новости. Шведская прокуратура не станет оспаривать решение суда в городе Уппсала, который в начале июня отказался выдавать ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении ведомства.
Срок подачи апелляции истекает в понедельник, 24 июня.
"Прокуратура не намерена оспаривать решение Уппасальского суда не арестовывать заочно Джулиана Ассанжа", - говорится в заявлении. Отказ суда заочно арестовать основателя WikiLeaks означает, что Швеция не сможет требовать его экстрадиции из Великобритании.
"В настоящее время работа будет нацелена на то, чтобы оценить имеющиеся в деле доказательства и провести дополнительные допросы", - приводятся в сообщении слова прокурора Евы-Мари Перссон.
Люди стоят с баннерами Освободить Джулиана Ассанжа у Вестминстерского суда в Лондоне, где рассматривается дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
10 июня, 13:19
Выдадут ли Ассанжа Соединенным Штатам? Мнение политологаОснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдадут США, считает экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо. В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев высказал свой взгляд на ситуацию.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 2 мая 2019
3 июня, 19:15
"Появилась надежда". Политолог об отказе суда Швеции арестовывать АссанжаОкружной суд Швеции отказался арестовывать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в стране в преступлениях на сексуальной почве. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев рассказал, как, по его мнению, могут развиваться события.
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WikiLeaksДжулиан АссанжВ мире
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