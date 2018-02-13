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Ассанж пока не решил, будет ли оспаривать вердикт суда по ордеру на арест

20:5113.02.2018
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующимиСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 13 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пока не принял решения о том, оспаривать ли принятое во вторник решение суда оставить в силе ордер на его арест, заявила журналистам одна из адвокатов создателя сайта Гарет Пирс.

Акция сторонников Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Ассанж заявил, что у него есть 3 месяца для апелляции на решение суда

"Еще нет (решения о том, оспаривать ли вердикт и каким образом)… История этого дела от самого начала до конца необычная. Каждый его аспект является головоломкой и проблемой, все тщательно исследуется", — сказала Пирс журналистам у здания суда после завершения слушаний.

Во вторник судья магистратского суда лондонского района Вестминстер оставила в силе ордер на арест Ассанжа, выданный в 2012 году за неявку в суд и нарушение правил выхода под залог, отказав истцу в праве на обжалование ее решения. Эмма Арбутнот оспорила почти все аргументы защиты Ассанжа.

Сам Ассанж заявил, что удивлен решением лондонского магистратского суда оставить в силе ордер на его арест, и отметил, что у него есть три месяца на подачу апелляции, не уточнив будет ли это делать.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Суд лишил Ассанжа возможности отменить ордер на арест в Британии

Защита настаивала на том, что дело Ассанжа имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова". Адвокаты пытались добиться отмены ордера, увязывая его с решением шведских властей, прекративших следствие по делу Ассанжа, подозревавшегося в совершении в 2010 году изнасилования.

Сегодняшнее решение суда означает, что если Ассанж покинет пределы посольства Эквадора, где он скрывается уже несколько лет, он будет немедленно задержан британской полицией. Поводом для ареста станет ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался предстать перед судом, нарушив правила выхода под залог.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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