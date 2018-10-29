МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства страны в Лондоне и передать США.

"Ищется предлог, чтобы нарушить мое убежище… и чтобы выдать меня США", — сказал он.

Такое заявление он сделал в ходе видеоконференции с Кито, которая состоялась в рамках процесса, инициированного основателем WikiLeaks против главы МИД Эквадора Хосе Валенсии. Ассанж подал в суд на правительство Эквадора после того, как посольство составило для него регламент поведения, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи.

Основатель WikiLeaks не согласился с выдвинутыми ему условиями и обвинил эквадорские власти в "ограничении доступа к внешнему миру". Как сообщил адвокат Ассанжа Карлос Поведа, он готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.

В минувшую пятницу адвокат Карлос Поведа заявил, что Ассанж готов сдаться британским властям, если получит письменное сообщение от Соединенного Королевства о том, что его не экстрадируют.

Джулиан Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.