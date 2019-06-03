Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.

"Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, однако предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, в то время как сейчас он отбывает тюремное заключение в Великобритании", — заявила судья, ведущая процесс.

По ее словам, сейчас заочный арест Ассанжа "представляется непропорциональной мерой".

Как подчеркнул адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэлльссон, его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, ему нечего скрывать.

"Следующий шаг — поговорить с юристами в Великобритании, возможно, снова поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле. Чтобы посмотреть, что мы можем сделать дальше", — добавил Самуэлльссон.

Заседание проходило за закрытыми дверями. Прокурор Ева-Мари Перссон требовала ареста Ассанжа, чтобы запросить его экстрадицию из Великобритании. Она заявила, что расследование будет продолжаться несмотря на решение суда.

В апреле Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Вскоре после этого прокуратура Швеции возобновила следствие по делу Ассанжа.

Также власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в США. Слушания по этому делу продолжатся 12 июня.

Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.