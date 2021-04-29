https://ria.ru/20210429/primakov-1730301960.html

Биография Евгения Примакова

Биография Евгения Примакова

Руководитель Россотрудничества Евгений Александрович Примаков родился 29 апреля 1976 года в Москве. Внук Евгения Примакова (1929-2015), советского и российского РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T01:32

2021-04-29T01:32

2021-04-29T01:32

москва

евгений примаков

справки

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Руководитель Россотрудничества Евгений Александрович Примаков родился 29 апреля 1976 года в Москве. Внук Евгения Примакова (1929-2015), советского и российского политика, дипломата. Сын Александра Примакова (1954-1981), ученого-востоковеда. В 1999 году окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета, специальность – историк, специализация – новейшая история СССР/России.Работал журнале "КоммерсантЪ-Деньги", в информационном агентстве ТАСС, на радио "Эхо Москвы", публиковался в "Общей газете".С 2002 года работает на телевидении. Был военным корреспондентом информационных программ "Новости" и "Итоги" телеканала ТВС. Работал корреспондентом в Израиле и Ираке, освещал Иракскую войну.В 2003 году перешел на телеканал НТВ. В качестве корреспондента был в командировках в Израиле, Палестине, Афганистане, Пакистане, Ливии, Ираке.В 2005-2007 годах возглавлял региональное ближневосточное представительство НТВ в Израиле и на Ближнем востоке. Освещал Вторую ливанскую войну, события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Неоднократно работал в зоне боевых действий.В 2007 году был руководителем отдела расследований в журнале "Русский Newsweek". В 2007-2008 годах работал международным корреспондентом в Дирекции информационных программ "Первого канала".В 2008-2011 годах являлся заведующим бюро "Первого канала" в Израиле. Работал в командировках в Ливии во время штурма Триполи летом 2011 года.В 2010-2018 годах – соучредитель, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия". В 2011-2014 годах работал в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В 2011-2013 годах – в представительстве УВКБ ООН в Турции был специальным советником по политике в отношении беженцев в городских условиях; в 2014 году – в Иордании, в Офисе директора по Ближнему Востоку и Северной Африке в Аммане в должности офицера по медиа и коммуникациям.В 2015-2017 годах – заместитель руководителя комплекса коммуникаций и работы с органами государственной власти в ОАО РТИ.В 2015-2020 годах – автор и ведущий программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".В 2017-2018 годах – советник председателя Государственной Думы РФ по международной политике и гуманитарным проектам (на общественных началах).В 2017-2018 годах член Общественной палаты РФ.В июле 2018 года партия "Единая Россия" выдвинула Евгения Примакова кандидатом в депутаты Госдумы РФ VII созыва на дополнительных выборах по Балашовскому одномандатному округу Саратовской области. Место стало вакантным после того, как депутат Госдумы от Балашовского округа Михаил Исаев в октябре 2017 года досрочно сложил депутатские полномочия и возглавил Саратов. 9 сентября 2018 года Евгений Примаков был избран депутатом Государственной Думы РФ. Входил в комитет по международным делам. 25 июня 2020 года указом президента Российской Федерации Евгений Примаков был назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Секретарь Союза журналистов России.Имеет Благодарность правительства РФ (2020).Награжден медалью МЧС России и УВКБ ООН "Участнику чрезвычайной гуманитарной операции" за организацию эвакуации российских граждан из сектора Газа летом 2007 года.Женат, четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, евгений примаков, справки