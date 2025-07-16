https://ria.ru/20250716/primakov-2029461882.html

Примаков раскритиковал закрытие Русского дома в Азербайджане

Примаков раскритиковал закрытие Русского дома в Азербайджане - РИА Новости, 16.07.2025

Примаков раскритиковал закрытие Русского дома в Азербайджане

Закрытие Русского дома в Азербайджане несправедливо и неправильно, но, рассуждая о жёстком эмоциональном ответе, нужно помнить о тесных... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:01:00+03:00

2025-07-16T14:01:00+03:00

2025-07-16T14:01:00+03:00

в мире

азербайджан

баку

россия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 16 июл - РИА Новости. Закрытие Русского дома в Азербайджане несправедливо и неправильно, но, рассуждая о жёстком эмоциональном ответе, нужно помнить о тесных российско-азербайджанских отношениях в целом, которые бы пострадали при таком сценарии, считает глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Обида за то, что закрыли Русский дом, безусловно, есть. Это несправедливо и неправильно, мы не согласны с этим. При этом мы держим в уме: хорошо, вот мы предпримем какие-то действия в адрес Азербайджана ... Далее мы смотрим, сколько у нас хороших отношений сохраняется с Азербайджаном. Сколько у нас идет торговли, банковских трансферов, соглашений по нефти, газу, коридору Север-Юг, сколько студентов, которые из Азербайджана приезжают учиться сюда и становятся нашими союзниками. Можем ли мы взять это все и, поддавшись эмоциям, выкинуть?" - сказал он, участвуя в дискуссии в рамках форума "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж". Примаков также отметил, что Азербайджан не вышел из соглашения с Россией о деятельности культурных центров, а при посольстве РФ в Баку по-прежнему действует отдел по культуре. Глава Россотрудничества ранее сообщал, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа. В апреле Примаков рассказал, что Москва и Баку ищут компромисс по поводу Русского дома в Азербайджане, все настроены конструктивно и оптимистично.

https://ria.ru/20250708/baku-2027850702.html

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в мире, азербайджан, баку, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)