Война на Востоке. Эксперты рассказали о важности исторической правды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037866700_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_5df90c5f1e858722dc32ebf20af34bc5.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В дни 80-летия окончания Второй мировой войны внимание многих историков, политологов и журналистов направлено на восстановление исторической правды о вкладе СССР в победу над милитаристской Японией и помощи союзникам в освобождении оккупированных Японией стран. Эту тему эксперты обсудили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной запуску подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке".Подкаст рассказывает о решающем вкладе Советского Союза в союзе с Китаем в победу над Японией, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Нашей мечтой было бы создать с китайцами общую версию, где были бы определены пропорции участия и роль каждой страны, и тогда это было бы полной, исчерпывающей исторической правдой. А пока мы представляем этот проект, чтобы снять недомолвки о победе Советского Союза над Японией. Понятно, что там были американцы со своей бомбой, но она была адресована даже не столько Японии, сколько Советскому союзу, там все было гораздо сложнее, более жестоко и цинично. Нам еще предстоит над этой темой более глубоко поработать", — рассказал он.Подкаст "Война на Востоке" стал первым проектом подобного рода для МТС Медиа, отметила генеральный директор медиахолдинга Софья Митрофанова."Подкаст выходит в рамках нашего исторического проекта "Хроники времени", и его целью для нас является сохранение исторической памяти и противодействие попыткам любой фальсификации нашей истории. Блистательный подвиг нашего народа в ходе Советско-японской войны заслуживает самого бережного отношения. Для нашего народа сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о Советско-японской войне и других ключевых исторических событиях на сегодняшний день входит в число важнейших ценностей. Именно поэтому мы будем продолжать работать с историческими контентом", — подчеркнула она.Официальный представитель, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем обращении поблагодарила представителей СМИ за участие в реализации проекта по продвижению исторической памяти и разъяснению роли Советского Союза в ключевых событиях XX века."Вклад Красной Армии и флота в принуждении Токио к капитуляции периодически подвергается преуменьшению как западными, так и реваншистскими японскими исследователями. Вплоть до того, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки уже объявляют чуть ли не гуманитарными миротворческими операциями, которые якобы позволили уменьшить количество потенциальных жертв от продолжения боевых действий. Для нас очевидно, что только вступление Советского Союза в войну с Японией, заранее согласованное союзниками по срокам, стало определяющим фактором для прекращения бессмысленного сопротивления и окончания Второй мировой войны. /…/ Мы ждем от подкаста живых воспоминаний участников тех героических событий и перевода передач на иностранные языки, чтобы мы могли распространять их через наши ресурсы", — рассказала она.Выпуски подкаста очень информативны, они показывают исторические события с огромным количеством деталей, подчеркнул руководитель Россотрудничества Евгений Примаков."Становится понятно, что те сложности, трения и противоречия, которые потом, уже после войны у нас возникали с американцами, последующее развитие холодной войны во многом закладывались не только в Германии, но и в Японии, когда военные преступники укрывались и не выдавались нам на суд нашими союзниками, и так далее. Этот подкаст стал для нас замечательным и важным опытом, и мы будем продвигать его на наших ресурсах в переводе на иностранные языки", — отметил он.Сегодня за рубежом, с одной стороны, ведется работа по обелению преступлений германских нацистов, их союзников в Европе и японских милитаристов, а с другой стороны, победа в войне приписывается союзникам, прежде всего США, сообщил научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков."Сейчас наступает такой момент, когда России и Китаю необходима общая версия событий Второй мировой войны. Поэтому необходимо выработать общий подход и, возможно, создать фундаментальный российско-китайский труд, посвященный Второй мировой войне, ее основным событиям как на Западе, так и на Востоке, совместной советской и китайской борьбе против японских милитаристов и общей Победе", - подчеркнул он.У проекта "Война на Востоке" есть не только исторический, но и актуальный контекст, сообщила директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова."Вспомним, как совсем недавно в Совбезе ООН Япония упоминала о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, почему-то умолчав, какая именно страна сбросила эти бомбы. В нашем подкасте мы проводим параллель между событиями восьмидесятилетней давности и сегодняшним днем, а в финальной серии подкаста есть ответ на вопрос, почему между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора, как попытки переписать историю напрямую влияют на современную политику, и кто на самом поставил точку в самой страшной войне в истории человечества", — заключила она."Война на Востоке" — специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.

