Примаков рассказал о дорожных картах городов-побратимов России и США

Дорожные карты городов-побратимов России и США не обновляются, контакты по этой линии заморожены, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Дорожные карты городов-побратимов России и США не обновляются, контакты по этой линии заморожены, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная заявила РИА Новости, что города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество. Примаков рассказал, что сейчас между двумя странами насчитывается порядка 28 соглашений о побратимстве городов. В США - Кливленд, Филадельфия, Орландо, Сан-Диего и другие. Из городов Аляски, например, Анкоридж - побратим Магадана, а Фэрбенкс – Якутска. "Многие из них, заключенные еще в советское время, носят бессрочный характер. Формально все они считаются действующими, если стороны не направляют официальных извещений о расторжении. Сейчас контакты заморожены и не обновляются дорожные карты", - подчеркнул он, отметив, что "Россотрудничество видит в их возобновлении большие перспективы". "Поэтому со своей стороны поддерживаем призыв директора Русского культурного центра на Аляске Анны Верной о восстановлении сотрудничества по этой линии и готовы этому всячески содействовать", - указал Примаков. По мнению главы агентства, побратимство - это не пережиток прошлого, а реально действующий механизм. "В рамках межмуниципального сотрудничества реализуется большое число образовательных, культурных, молодежных, туристических и других проектов", - заключил он.
