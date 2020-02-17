Медведев вручил благодарности правительства российским парламентариям

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник вечером вручил благодарности правительства России, среди отмеченных - спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие парламентарии, передает корреспондент РИА Новости.

Благодарности были вручены члену комитета Госдумы по развитию гражданского общества Григорию Аникееву, первому зампредседателя комитета по природным ресурсам Юрию Афонину, депутатам Николаю Борцову и Александру Брыксину, а также первому зампредседателя думского комитета по экологии Николаю Валуеву.

Медведев раздал правительственные благодарности парламентариям через месяц после отставки. В том числе Володину pic.twitter.com/hamh6GQwWw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 17, 2020

Кроме того, Медведев вручил благодарности депутатам Виктору Водолацкому, Татьяне Гоголевой, Михаилу Гулевскому, Ивану Демченко, Вадиму Деньгину. Кроме того, была отмечена работа зампредседателя думского комитета по физической культуре Валерия Газзаева, внефракционного депутата Алексея Журавлева, депутатов от "Единой России" Виктора Заварзина, Алексея Изотова, Алексея Канаева, Александра Клыканова, Натальи Кувшиновой, а также депутатов от ЛДПР Сергея Иванова и Александра Курдюмова, от КПРФ - Серея Казанкова, Николая Осадчего.

Награды были вручены и зампреду Госдумы Петру Толстому, члену комитета по международным делам Евгению Примакову, зампредседателя комитета по культуре Сергею Шаргунову и другим.