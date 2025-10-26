https://ria.ru/20251026/primakov-2050782599.html
Примаков назвал поступком писать, снимать и говорить честно о России
Примаков назвал поступком писать, снимать и говорить честно о России
Писать, снимать и говорить честно о России в настоящее время - поступок, честность, требует храбрости, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 26.10.2025
россия
