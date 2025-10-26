Рейтинг@Mail.ru
Примаков назвал поступком писать, снимать и говорить честно о России - РИА Новости, 26.10.2025
21:54 26.10.2025
Примаков назвал поступком писать, снимать и говорить честно о России
Примаков назвал поступком писать, снимать и говорить честно о России
Примаков назвал поступком писать, снимать и говорить честно о России

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Писать, снимать и говорить честно о России в настоящее время - поступок, честность, требует храбрости, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Знаете, говорить, писать, снимать честно о России в нынешнее время - это поступок. Это вещь, которая предполагает определенную храбрость. Честность вообще требует храбрости", - сказал Примаков в ходе церемонии награждения победителей международной премии для зарубежных журналистов и блогеров "Честный взгляд".
Он поблагодарил журналистов иностранных СМИ за честность и принципиальность, а также за то, что в то время, когда за честность можно быть наказанным, иностранные журналисты не пугаются и приезжают в Россию.
