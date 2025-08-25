Рейтинг@Mail.ru
Россотрудничество открыло центр робототехники в Египте - РИА Новости, 25.08.2025
23:58 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/rossotrudnichestvo-2037561507.html
Россотрудничество открыло центр робототехники в Египте
Россотрудничество открыло центр робототехники в Египте - РИА Новости, 25.08.2025
Россотрудничество открыло центр робототехники в Египте
Россотрудничество открыло в понедельник центр робототехники в египетской столице Каире, рассказал РИА Новости глава представительства агентства в Египте Вадим... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T23:58:00+03:00
2025-08-25T23:58:00+03:00
каир (город)
египет
абхазия
евгений примаков
сергей орджоникидзе
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959882629_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_8f18dfed67ba6cac9e4b8f71c2ea9e33.jpg
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Россотрудничество открыло в понедельник центр робототехники в египетской столице Каире, рассказал РИА Новости глава представительства агентства в Египте Вадим Зайчиков. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что агентство откроет центры робототехники в 11 странах в рамках проекта "Российская инженерная школа". "Русский дом в Каире на базе образовательного центра "Ботаник" открыл курсы робототехники для детей и подростков, желающих погрузиться в мир инженерии и улучшить навыки владения русским языком", - сообщил Зайчиков. Он подчеркнул, что работа с подрастающим поколением является одним из ключевых направлений. "Надеемся, "Российская инженерная школа" поможет не только выявить у ребят новые таланты, но и в будущем определиться с образовательной и профессиональной траекторией, в том числе выбрать российское образование", - добавил Зайчиков. "Российская инженерная школа" - международный образовательный проект. Цель проекта - развитие инженерного образования и расширение сети центров дополнительного образования Россотрудничества. Реализацию программы возглавляет Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). Основная программа РИШ стартует 25 августа и продлится до 25 декабря 2025 года. В нее будут входить три образовательных трека по робототехнике, а также образовательный интенсив, марафон и фестиваль науки. Главным итогом проекта станет подготовка более чем 3,9 тысячи школьников и студентов, прошедших обучение в РИШ. Всего в образовательной программе будет участвовать 11 государств, а именно: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Замбия, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Танзания и Эфиопия.
каир (город)
египет
абхазия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959882629_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_ec1d4fad44c2d763f095e0f7ad43ac63.jpg
Россотрудничество открыло центр робототехники в Египте

Россотрудничество открыло центр робототехники для детей и подростков в Каире

© iStock.com/anon-taeИнженер
Инженер - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© iStock.com/anon-tae
Инженер. Архивное фото
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Россотрудничество открыло в понедельник центр робототехники в египетской столице Каире, рассказал РИА Новости глава представительства агентства в Египте Вадим Зайчиков.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что агентство откроет центры робототехники в 11 странах в рамках проекта "Российская инженерная школа".
"Русский дом в Каире на базе образовательного центра "Ботаник" открыл курсы робототехники для детей и подростков, желающих погрузиться в мир инженерии и улучшить навыки владения русским языком", - сообщил Зайчиков.
Он подчеркнул, что работа с подрастающим поколением является одним из ключевых направлений.
"Надеемся, "Российская инженерная школа" поможет не только выявить у ребят новые таланты, но и в будущем определиться с образовательной и профессиональной траекторией, в том числе выбрать российское образование", - добавил Зайчиков.
"Российская инженерная школа" - международный образовательный проект. Цель проекта - развитие инженерного образования и расширение сети центров дополнительного образования Россотрудничества. Реализацию программы возглавляет Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).
Основная программа РИШ стартует 25 августа и продлится до 25 декабря 2025 года. В нее будут входить три образовательных трека по робототехнике, а также образовательный интенсив, марафон и фестиваль науки. Главным итогом проекта станет подготовка более чем 3,9 тысячи школьников и студентов, прошедших обучение в РИШ.
Всего в образовательной программе будет участвовать 11 государств, а именно: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Замбия, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Танзания и Эфиопия.
Каир (город)ЕгипетАбхазияЕвгений ПримаковСергей ОрджоникидзеФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
