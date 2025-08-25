https://ria.ru/20250825/rossotrudnichestvo-2037561507.html

Россотрудничество открыло центр робототехники в Египте

Россотрудничество открыло центр робототехники в Египте - РИА Новости, 25.08.2025

Россотрудничество открыло центр робототехники в Египте

Россотрудничество открыло в понедельник центр робототехники в египетской столице Каире, рассказал РИА Новости глава представительства агентства в Египте Вадим... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T23:58:00+03:00

2025-08-25T23:58:00+03:00

2025-08-25T23:58:00+03:00

каир (город)

египет

абхазия

евгений примаков

сергей орджоникидзе

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959882629_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_8f18dfed67ba6cac9e4b8f71c2ea9e33.jpg

КАИР, 25 авг - РИА Новости. Россотрудничество открыло в понедельник центр робототехники в египетской столице Каире, рассказал РИА Новости глава представительства агентства в Египте Вадим Зайчиков. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что агентство откроет центры робототехники в 11 странах в рамках проекта "Российская инженерная школа". "Русский дом в Каире на базе образовательного центра "Ботаник" открыл курсы робототехники для детей и подростков, желающих погрузиться в мир инженерии и улучшить навыки владения русским языком", - сообщил Зайчиков. Он подчеркнул, что работа с подрастающим поколением является одним из ключевых направлений. "Надеемся, "Российская инженерная школа" поможет не только выявить у ребят новые таланты, но и в будущем определиться с образовательной и профессиональной траекторией, в том числе выбрать российское образование", - добавил Зайчиков. "Российская инженерная школа" - международный образовательный проект. Цель проекта - развитие инженерного образования и расширение сети центров дополнительного образования Россотрудничества. Реализацию программы возглавляет Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). Основная программа РИШ стартует 25 августа и продлится до 25 декабря 2025 года. В нее будут входить три образовательных трека по робототехнике, а также образовательный интенсив, марафон и фестиваль науки. Главным итогом проекта станет подготовка более чем 3,9 тысячи школьников и студентов, прошедших обучение в РИШ. Всего в образовательной программе будет участвовать 11 государств, а именно: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Замбия, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Танзания и Эфиопия.

https://ria.ru/20250728/rossiya-2032035982.html

https://ria.ru/20250825/dostavschik-2037363979.html

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035615049.html

каир (город)

египет

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каир (город), египет, абхазия, евгений примаков, сергей орджоникидзе, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)