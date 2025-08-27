https://ria.ru/20250827/kitay-2037871075.html

Проект радио Sputnik и МТС Медиа покажут в Китае, заявил Примаков

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Проект радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке" покажут в Китае, Россотрудничество также надеется на его перевод на иностранные языки, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Мы очень надеемся, что этот подкаст мы будет продвигать и на наших ресурсах, тоже надеемся на перевод на иностранные языки, конечно, мы будем показывать его в Китае, готовы презентовать его на наших площадках", - сказал Примаков на пресс-конференции, посвященной запуску подкаста радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества".

