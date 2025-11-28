Рейтинг@Mail.ru
Проект Радио Sputnik и ON Медиа получил премию Союза журналистов России
20:21 28.11.2025
Проект Радио Sputnik и ON Медиа получил премию Союза журналистов России
Проект Радио Sputnik и ON Медиа получил премию Союза журналистов России
Серия видеоподкастов "Война на Востоке" Радио Sputnik и холдинга ON Медиа (ранее – МТС Медиа) победила в номинации "Общественно значимые проекты" премии... РИА Новости, 28.11.2025
Проект Радио Sputnik и ON Медиа получил премию Союза журналистов России

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Серия видеоподкастов "Война на Востоке" Радио Sputnik и холдинга ON Медиа (ранее – МТС Медиа) победила в номинации "Общественно значимые проекты" премии "Золотая стратегия", учреждённой Союзом журналистов России.
"Признание Союза журналистов России — это знак того, что наша работа по сохранению памяти о войне на Востоке действительно важна обществу здесь и сейчас. Мы благодарны за высокую оценку и считаем её руководством к действию — продолжать делать историю частью личного опыта для каждого, кто готов её услышать", – сказала руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова.
"Благодарю Союз журналистов России за такую высокую оценку – для нас это знак, что разговор о войне на Востоке, о Победе СССР над Японией 80 лет назад действительно важен не только историкам, но и сегодняшнему обществу. Мы воспринимаем эту награду как обязательство продолжать говорить о нашей истории честно, живо и так, чтобы она оставалась частью личной памяти каждого", – отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти ON Медиа Антон Крывошлыков.
В состав жюри премии входили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, председатель СЖР Владимир Соловьёв, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова и другие.
Проект "Война на Востоке" посвящён 80-летию Победы СССР над Японией и вышел при поддержке Российского военно-исторического общества и Национального центра исторической памяти при Президенте России.
В записи подкаста приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, губернатор Курской области Александр Хинштейн, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Денисов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Вступительное слово к подкасту записал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
