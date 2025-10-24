Рейтинг@Mail.ru
Примаков рассказал об открытии Русских домов в трех странах - РИА Новости, 24.10.2025
15:52 24.10.2025
Примаков рассказал об открытии Русских домов в трех странах
Партнерские Русские дома (ПРД) откроются в Китае, Экваториальной Гвинее и Нигерии, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 24.10.2025
Примаков рассказал об открытии Русских домов в трех странах

Примаков: Русские дома откроют в Китае, Экваториальной Гвинее и Нигерии

Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Партнерские Русские дома (ПРД) откроются в Китае, Экваториальной Гвинее и Нигерии, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Китае уже есть государственный Русский дом в столице, теперь его усилят партнерские Русские дома в Циндао и Сиане. В Нигерии ПРД откроется в Абудже, а в Экваториальной Гвинее - это будет уже второй ПРД", - сказал Примаков агентству.
Глава Россотрудничества добавил, что соглашения об открытии подпишут на полях Международного форума сотрудничества.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который пройдет в Москве 26-27 октября.
Партнерские Русские дома - негосударственные, поскольку открываются частными лицами, компаниями и НКО.
