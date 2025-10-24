Примаков рассказал об открытии Русских домов в трех странах

https://ria.ru/20251024/primakov-2050398863.html
Партнерские Русские дома (ПРД) откроются в Китае, Экваториальной Гвинее и Нигерии, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 24.10.2025
Примаков: Русские дома откроют в Китае, Экваториальной Гвинее и Нигерии