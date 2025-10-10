Рейтинг@Mail.ru
Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Азербайджане - РИА Новости, 10.10.2025
11:57 10.10.2025 (обновлено: 12:09 10.10.2025)
Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Азербайджане
Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Азербайджане
Россотрудничество надеется, что Русский дом в Баку откроется после встречи президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.10.2025
© РИА Новости / Кямаля Алиева | Перейти в медиабанкВывеска на здании Российского информационно-культурного центра "Русский дом" в Баку полностью демонтирована
Вывеска на здании Российского информационно-культурного центра "Русский дом" в Баку полностью демонтирована. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россотрудничество надеется, что Русский дом в Баку откроется после встречи президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов.
"Мы видели, что вчера была позитивная беседа президентов двух стран. Мы надеемся, что по ее итогам в том числе будет открыт наш Центр и продолжится полномасштабное гуманитарное взаимодействие между нашими странами", - сказал Шевцов в беседе с агентством.
Он отметил, что 21-22 августа в Астрахани состоялась межправительственная комиссия Россия - Азербайджан. Вопросу возобновления деятельности представительства Россотрудничества было уделено отдельное внимание, подчеркнул Шевцов.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Российская сторона обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, необходимой для продолжения работы Русского дома в Баку.
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Там был украинский беспилотник". Путин объяснил трагедию в небе России
9 октября, 17:49
 
