Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Азербайджане
Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Азербайджане - РИА Новости, 10.10.2025
Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Азербайджане
Россотрудничество надеется, что Русский дом в Баку откроется после встречи президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.10.2025
Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Азербайджане
Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Баку