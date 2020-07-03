Лавров представил Примакова в качестве нового главы Россотрудничества

Лавров отметил, что часть изменений, вносимых в конституцию РФ, связана с работой МИД и Россотрудничества. По словам министра, "там есть много вещей, которые напрямую связаны с нашей общей работой и с внешнеполитическими интересами страны, с обеспечением суверенитета", с задачами поддержки русского языка, укрепления сотрудничества с соотечественниками за рубежом, отстаивания исторической правды и духовных ценностей.