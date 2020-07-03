Лавров представил Примакова в качестве нового главы Россотрудничества

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров представил Евгения Примакова в качестве нового главы Россотрудничества, мероприятие транслировалось онлайн.
"Время идет вперед, Евгений Александрович Примаков назначен руководителем Россотрудничества, человек он известный, журналист с большим стажем работы, в том числе в горячих точках. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам", - сказал Лавров.
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Говоря о присутствующей на мероприятии бывшем руководителе федерального агентства Элеоноре Митрофановой, Лавров отметил, что она "в очень непростых условиях возглавила агентство" и руководила им в период, "когда возникали серьезные проблемы". "Элеонора Валентиновна остается на дипломатическом поприще", - указал министр.
Лавров отметил, что часть изменений, вносимых в конституцию РФ, связана с работой МИД и Россотрудничества. По словам министра, "там есть много вещей, которые напрямую связаны с нашей общей работой и с внешнеполитическими интересами страны, с обеспечением суверенитета", с задачами поддержки русского языка, укрепления сотрудничества с соотечественниками за рубежом, отстаивания исторической правды и духовных ценностей.
"Все это должно быть сейчас возведено в ранг приоритетов в работе наших центров науки и культуры за рубежом, других ответвлений представительств Россотрудничества, которые находятся на острие гуманитарной работы на внешнем контуре, как это принято говорить ", - подчеркнул глава МИД.
Президент РФ Владимир Путин 25 июня подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества. Как заявил РИА Новости Примаков, федеральное агентство "ждут очень большие перемены".
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