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Лавров представил Примакова в качестве нового главы Россотрудничества
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров представил Евгения Примакова в качестве нового главы Россотрудничества, мероприятие транслировалось онлайн. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:23
евгений примаков (россотрудничество)
элеонора митрофанова
сергей лавров
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
госдума рф
общество
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евгений примаков (россотрудничество), элеонора митрофанова, сергей лавров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), госдума рф, общество

Лавров представил Примакова в качестве нового главы Россотрудничества

12:53 03.07.2020 (обновлено: 14:23 03.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров представил Евгения Примакова в качестве нового главы Россотрудничества, мероприятие транслировалось онлайн.
"Время идет вперед, Евгений Александрович Примаков назначен руководителем Россотрудничества, человек он известный, журналист с большим стажем работы, в том числе в горячих точках. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам", - сказал Лавров.
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
25 июня, 14:08
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Говоря о присутствующей на мероприятии бывшем руководителе федерального агентства Элеоноре Митрофановой, Лавров отметил, что она "в очень непростых условиях возглавила агентство" и руководила им в период, "когда возникали серьезные проблемы". "Элеонора Валентиновна остается на дипломатическом поприще", - указал министр.
Лавров отметил, что часть изменений, вносимых в конституцию РФ, связана с работой МИД и Россотрудничества. По словам министра, "там есть много вещей, которые напрямую связаны с нашей общей работой и с внешнеполитическими интересами страны, с обеспечением суверенитета", с задачами поддержки русского языка, укрепления сотрудничества с соотечественниками за рубежом, отстаивания исторической правды и духовных ценностей.
"Все это должно быть сейчас возведено в ранг приоритетов в работе наших центров науки и культуры за рубежом, других ответвлений представительств Россотрудничества, которые находятся на острие гуманитарной работы на внешнем контуре, как это принято говорить ", - подчеркнул глава МИД.
Президент РФ Владимир Путин 25 июня подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества. Как заявил РИА Новости Примаков, федеральное агентство "ждут очень большие перемены".
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Евгений Примаков (Россотрудничество)Элеонора МитрофановаСергей ЛавровФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Госдума РФОбщество
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