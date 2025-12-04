Россотрудничество прокомментировало закрытие "Русского дома" в Кишиневе

В издании "Официальный монитор" в среду опубликован указ президента Молдавии об утверждении закона, который денонсирует соглашение о культурных центрах, а также сам закон. В постановлении парламента прописано, что министерству иностранных дел Молдавии поручено проинформировать российскую сторону о денонсации республикой договора. В нем также поясняется, что вступление в силу следует сразу после опубликования закона в "Официальном мониторе".