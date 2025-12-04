Россотрудничество прокомментировало закрытие "Русского дома" в Кишиневе

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Окончательное принятие Кишиневом решения о закрытии в Молдавии "Русского дома" - это "очередной самострел", власти страны лишают ее остатков суверенитета, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
В издании "Официальный монитор" в среду опубликован указ президента Молдавии об утверждении закона, который денонсирует соглашение о культурных центрах, а также сам закон. В постановлении парламента прописано, что министерству иностранных дел Молдавии поручено проинформировать российскую сторону о денонсации республикой договора. В нем также поясняется, что вступление в силу следует сразу после опубликования закона в "Официальном мониторе".
"Молдавский режим выполняет свои собственные задачи, пытаясь лишить Молдавию остатков суверенитета, который у них есть. Культурный диалог молдавский суверенитет укреплял, позволяя молдавским гражданам участвовать в наших образовательных проектах и так далее. То, чем занимается сейчас Майя Санду и официальный Кишинев, - это самострел очередной", - сказал Примаков в ответ на просьбу прокомментировать официальное решение Санду о закрытии в Кишиневе "Русского дома".
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
