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Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе - РИА Новости, 22.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:13 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/angola-2024583705.html
Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе
Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе - РИА Новости, 22.06.2025
Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе
Россотрудничество откроет Русский дом в Луанде (Ангола) в 2026 году, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:13:00+03:00
2025-06-22T09:13:00+03:00
пмэф-2025
луанда
ангола
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество откроет Русский дом в Луанде (Ангола) в 2026 году, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "Сейчас мы запрашиваем дополнительное финансирование у министерства финансов для того, чтобы открыть культурный центр в Луанде в следующем (2026 - ред.) году", - сказал Примаков на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250622/rossotrudnichestvo-2024574023.html
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луанда, ангола, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
ПМЭФ-2025, Луанда, Ангола, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе

Примаков: Русский дом откроют в столице Анголы Луанде в 2026 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ-2025
Глава Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество откроет Русский дом в Луанде (Ангола) в 2026 году, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.
"Сейчас мы запрашиваем дополнительное финансирование у министерства финансов для того, чтобы открыть культурный центр в Луанде в следующем (2026 - ред.) году", - сказал Примаков на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире
Вчера, 07:26
 
ПМЭФ-2025ЛуандаАнголаЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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