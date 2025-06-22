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Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе
Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе - РИА Новости, 22.06.2025
Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе
Россотрудничество откроет Русский дом в Луанде (Ангола) в 2026 году, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:13:00+03:00
2025-06-22T09:13:00+03:00
2025-06-22T09:13:00+03:00
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в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество откроет Русский дом в Луанде (Ангола) в 2026 году, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "Сейчас мы запрашиваем дополнительное финансирование у министерства финансов для того, чтобы открыть культурный центр в Луанде в следующем (2026 - ред.) году", - сказал Примаков на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луанда, ангола, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
ПМЭФ-2025, Луанда, Ангола, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе
Примаков: Русский дом откроют в столице Анголы Луанде в 2026 году