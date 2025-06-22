https://ria.ru/20250622/angola-2024583705.html

Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе

Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе - РИА Новости, 22.06.2025

Примаков анонсировал открытие Русского дома в Анголе

Россотрудничество откроет Русский дом в Луанде (Ангола) в 2026 году, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:13:00+03:00

2025-06-22T09:13:00+03:00

2025-06-22T09:13:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество откроет Русский дом в Луанде (Ангола) в 2026 году, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "Сейчас мы запрашиваем дополнительное финансирование у министерства финансов для того, чтобы открыть культурный центр в Луанде в следующем (2026 - ред.) году", - сказал Примаков на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250622/rossotrudnichestvo-2024574023.html

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Ольга Фомченкова

луанда, ангола, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире