https://ria.ru/20250622/iran-2024591628.html

Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране

Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране - РИА Новости, 22.06.2025

Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране

Россотрудничество откроет Русский дом в Тегеране до конца года, несмотря на эскалацию между Ираном и Израилем, заявил РИА Новости глава агентства Евгений... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:52:00+03:00

2025-06-22T09:52:00+03:00

2025-06-22T09:52:00+03:00

пмэф-2025

израиль

тегеран (город)

иран

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

рцнк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество откроет Русский дом в Тегеране до конца года, несмотря на эскалацию между Ираном и Израилем, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "Сейчас в связи со всеми событиями мы не говорим об отмене или переносе планов. Процесс оформления документов, подбор персонала продолжается. Мы считаем, что боевые действия будут завершены, и мы к концу года все-таки откроем культурный центр там", - сказал Примаков на ПМЭФ. Он отметил, что работа над открытием РЦНК находится в высокой степени готовности. В Русском доме в Израиле отменены мероприятия, но представительство Россотрудничества продолжает работать, подчеркнул Примаков. "Проводятся онлайн мероприятия, продолжается отбор по квоте", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250622/angola-2024583705.html

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израиль

тегеран (город)

иран

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Ольга Фомченкова

израиль, тегеран (город), иран, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк, в мире