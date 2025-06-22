https://ria.ru/20250622/iran-2024591628.html
Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране
Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране - РИА Новости, 22.06.2025
Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране
Россотрудничество откроет Русский дом в Тегеране до конца года, несмотря на эскалацию между Ираном и Израилем, заявил РИА Новости глава агентства Евгений... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:52:00+03:00
2025-06-22T09:52:00+03:00
2025-06-22T09:52:00+03:00
пмэф-2025
израиль
тегеран (город)
иран
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество откроет Русский дом в Тегеране до конца года, несмотря на эскалацию между Ираном и Израилем, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "Сейчас в связи со всеми событиями мы не говорим об отмене или переносе планов. Процесс оформления документов, подбор персонала продолжается. Мы считаем, что боевые действия будут завершены, и мы к концу года все-таки откроем культурный центр там", - сказал Примаков на ПМЭФ. Он отметил, что работа над открытием РЦНК находится в высокой степени готовности. В Русском доме в Израиле отменены мероприятия, но представительство Россотрудничества продолжает работать, подчеркнул Примаков. "Проводятся онлайн мероприятия, продолжается отбор по квоте", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250622/angola-2024583705.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, тегеран (город), иран, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк, в мире
ПМЭФ-2025, Израиль, Тегеран (город), Иран, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), РЦНК, В мире
Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране
Примаков: Русский дом в Тегеране откроют, несмотря на эскалацию с Израилем