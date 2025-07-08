Рейтинг@Mail.ru
В Сараево установят памятник Виталию Чуркину - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/churkin-2027797513.html
В Сараево установят памятник Виталию Чуркину
В Сараево установят памятник Виталию Чуркину - РИА Новости, 08.07.2025
В Сараево установят памятник Виталию Чуркину
Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину во вторник будет торжественно установлен в муниципалитете Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:36:00+03:00
2025-07-08T00:36:00+03:00
в мире
справки
россия
республика сербская
сребреница
виталий чуркин
мария захарова
евгений примаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100892/16/1008921650_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_22324eeb75e7b1d78f31ebe62d2db8a1.jpg
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину во вторник будет торжественно установлен в муниципалитете Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) при участии местных властей и российских дипломатов. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сараево, торжественная церемония открытия запланирована во вторник на 11.00 (12.00 мск). Ожидается присутствие представителей руководства РС БиГ и российского посольства. "Посол России в БиГ Игорь Калабухов и мэр Восточного Сараево Любиша Чосич обратятся к собравшимся, торжественно откроют новый памятник и возложат к нему венки. Предполагается выступление супруги Виталия Ивановича Чуркина - Ирины Евгеньевны. В мероприятии примут участие представители руководства Республики Сербской, главы муниципалитетов, члены общества русско-сербской дружбы", - говорится в сообщении посольства РФ, поступившем в распоряжение агентства. Отмечается, что бюст российского дипломата будет установлен на месте памятной доски, к которой посольство РФ ежегодно возлагает венки 10 февраля по случаю Дня дипломата. Монумент в честь российского дипломата в виде памятной доски на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни (1952-2017) Виталия Чуркина, а также надписью "Спасибо за Русское Нет" был открыт в Восточном Сараево в ноябре 2017 года. Теперь будет установлен бюст работы академика РАХ Айдына Зейналова, его презентация состоялась в Москве в феврале 2024 года с участием замглавы МИД РФ Александра Глушко, официального представителя МИД Марии Захаровой и руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. Президент РС БиГ Милорад Додик в июне 2017 года наградил посмертно Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком. Орден был присужден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укрепление мира и международного сотрудничества, и за развитие политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Российской Федерацией". Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались. По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том, что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу. Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН.
https://ria.ru/20190221/1551176948.html
https://ria.ru/20241026/tanzanija-1980215099.html
https://ria.ru/20180220/1514963929.html
россия
республика сербская
сребреница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100892/16/1008921650_152:0:1931:1334_1920x0_80_0_0_a867204da0ad5f7ed0d6a517f4cc637c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, россия, республика сербская, сребреница, виталий чуркин, мария захарова, евгений примаков, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Справки, Россия, Республика Сербская, Сребреница, Виталий Чуркин, Мария Захарова, Евгений Примаков, ООН, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Сараево установят памятник Виталию Чуркину

Памятник российскому дипломату Виталию Чуркину установят в Восточном Сараево

© AP Photo / John MinchilloВиталий Чуркин
Виталий Чуркин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / John Minchillo
Виталий Чуркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину во вторник будет торжественно установлен в муниципалитете Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) при участии местных властей и российских дипломатов.
Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сараево, торжественная церемония открытия запланирована во вторник на 11.00 (12.00 мск). Ожидается присутствие представителей руководства РС БиГ и российского посольства.
Виталий Чуркин - РИА Новости, 1920, 21.02.2019
Во Владимирской области открыли памятник Виталию Чуркину
21 февраля 2019, 13:05
"Посол России в БиГ Игорь Калабухов и мэр Восточного Сараево Любиша Чосич обратятся к собравшимся, торжественно откроют новый памятник и возложат к нему венки. Предполагается выступление супруги Виталия Ивановича Чуркина - Ирины Евгеньевны. В мероприятии примут участие представители руководства Республики Сербской, главы муниципалитетов, члены общества русско-сербской дружбы", - говорится в сообщении посольства РФ, поступившем в распоряжение агентства. Отмечается, что бюст российского дипломата будет установлен на месте памятной доски, к которой посольство РФ ежегодно возлагает венки 10 февраля по случаю Дня дипломата.
Монумент в честь российского дипломата в виде памятной доски на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни (1952-2017) Виталия Чуркина, а также надписью "Спасибо за Русское Нет" был открыт в Восточном Сараево в ноябре 2017 года.
Теперь будет установлен бюст работы академика РАХ Айдына Зейналова, его презентация состоялась в Москве в феврале 2024 года с участием замглавы МИД РФ Александра Глушко, официального представителя МИД Марии Захаровой и руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.
Президент РС БиГ Милорад Додик в июне 2017 года наградил посмертно Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком. Орден был присужден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укрепление мира и международного сотрудничества, и за развитие политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Российской Федерацией".
Репродукция картины Ореста Кипренского Портрет А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Танзании установили памятник Пушкину
26 октября 2024, 07:32
Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались. По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том, что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН.
Виталий Чуркин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.02.2018
Маэстро и патриот: коллеги вспоминают Виталия Чуркина в годовщину его ухода
20 февраля 2018, 09:10
 
В миреСправкиРоссияРеспублика СербскаяСребреницаВиталий ЧуркинМария ЗахароваЕвгений ПримаковООНФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала