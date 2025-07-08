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В Сараево установят памятник Виталию Чуркину

В Сараево установят памятник Виталию Чуркину - РИА Новости, 08.07.2025

В Сараево установят памятник Виталию Чуркину

Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину во вторник будет торжественно установлен в муниципалитете Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T00:36:00+03:00

2025-07-08T00:36:00+03:00

2025-07-08T00:36:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину во вторник будет торжественно установлен в муниципалитете Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) при участии местных властей и российских дипломатов. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сараево, торжественная церемония открытия запланирована во вторник на 11.00 (12.00 мск). Ожидается присутствие представителей руководства РС БиГ и российского посольства. "Посол России в БиГ Игорь Калабухов и мэр Восточного Сараево Любиша Чосич обратятся к собравшимся, торжественно откроют новый памятник и возложат к нему венки. Предполагается выступление супруги Виталия Ивановича Чуркина - Ирины Евгеньевны. В мероприятии примут участие представители руководства Республики Сербской, главы муниципалитетов, члены общества русско-сербской дружбы", - говорится в сообщении посольства РФ, поступившем в распоряжение агентства. Отмечается, что бюст российского дипломата будет установлен на месте памятной доски, к которой посольство РФ ежегодно возлагает венки 10 февраля по случаю Дня дипломата. Монумент в честь российского дипломата в виде памятной доски на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни (1952-2017) Виталия Чуркина, а также надписью "Спасибо за Русское Нет" был открыт в Восточном Сараево в ноябре 2017 года. Теперь будет установлен бюст работы академика РАХ Айдына Зейналова, его презентация состоялась в Москве в феврале 2024 года с участием замглавы МИД РФ Александра Глушко, официального представителя МИД Марии Захаровой и руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. Президент РС БиГ Милорад Додик в июне 2017 года наградил посмертно Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком. Орден был присужден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укрепление мира и международного сотрудничества, и за развитие политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Российской Федерацией". Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались. По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том, что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу. Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН.

https://ria.ru/20190221/1551176948.html

https://ria.ru/20241026/tanzanija-1980215099.html

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в мире, справки, россия, республика сербская, сребреница, виталий чуркин, мария захарова, евгений примаков, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)