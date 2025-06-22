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В России увеличат квоту на обучение для студентов из КНДР - РИА Новости, 22.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:49 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/kndr-2024581244.html
В России увеличат квоту на обучение для студентов из КНДР
В России увеличат квоту на обучение для студентов из КНДР - РИА Новости, 22.06.2025
В России увеличат квоту на обучение для студентов из КНДР
Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:49:00+03:00
2025-06-22T08:49:00+03:00
пмэф-2025
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
дальневосточный федеральный университет
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Есть определенный запрос на увеличение квоты, которая поддержана нашим правительством. Мы в ближайшее время объявим об увеличении (квоты - ред.) в рамках второй редакции плана", - сказал Примаков на ПМЭФ. Он добавил, что это решение находится в проработке, поэтому количество мест пока неизвестно. Примаков напомнил, что Россия выделяет для Пхеньяна 100 мест на обучение студентов, они поступают организованно. "Это очень талантливые, мотивированные ребята, которые потом возвращаются к себе в КНДР. Их больше всего интересуют технические специальности. Они с удовольствием учатся в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Казани и в Бауманке на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), дальневосточный федеральный университет, образование - общество
ПМЭФ-2025, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Дальневосточный федеральный университет, Образование - Общество
В России увеличат квоту на обучение для студентов из КНДР

Прммаков: Россотрудничество увеличит квоту на обучение для студентов из КНДР

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтуденты во время лекции в аудитории
Студенты во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Студенты во время лекции в аудитории. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество увеличит квоту на обучение в вузах РФ для студентов из КНДР, но точное количество мест пока не определено, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Есть определенный запрос на увеличение квоты, которая поддержана нашим правительством. Мы в ближайшее время объявим об увеличении (квоты - ред.) в рамках второй редакции плана", - сказал Примаков на ПМЭФ.
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21 мая, 04:55
Он добавил, что это решение находится в проработке, поэтому количество мест пока неизвестно.
Примаков напомнил, что Россия выделяет для Пхеньяна 100 мест на обучение студентов, они поступают организованно.
"Это очень талантливые, мотивированные ребята, которые потом возвращаются к себе в КНДР. Их больше всего интересуют технические специальности. Они с удовольствием учатся в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Казани и в Бауманке на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Дальневосточный федеральный университетОбразование - Общество
 
 
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