https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026514923.html
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM - РИА Новости, 01.07.2025
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM
Радио Sputnik — часть медиагруппы "Россия сегодня" — продолжает активное расширение присутствия в регионах России. Сегодня радиостанция ведёт круглосуточное... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:17:00+03:00
2025-07-01T14:17:00+03:00
2025-07-01T14:35:00+03:00
краснодарский край
россия
краснодар
мария захарова
евгений примаков
республика крым
ростислав ищенко
медиалогия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Радио Sputnik — часть медиагруппы "Россия сегодня" — продолжает активное расширение присутствия в регионах России. Сегодня радиостанция ведёт круглосуточное вещание более чем в 50 городах страны, включая Крым и новые территории.В сетке вещания Радио Sputnik — актуальные новости внутренней и международной повестки, а также авторские программы известных общественных деятелей и лидеров мнений. Среди них — передачи Марии Захаровой, Евгения Примакова, Ростислава Ищенко, шоу "Стас разберётся" популярного блогера Стаса "Ай, как просто!", а также программа "Пятница вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).Радио Sputnik в России — информационно-аналитическая разговорная радиостанция. Радио Sputnik вещает в сети интернет и в FM-диапазоне. За десять лет работы радио Sputnik стало ключевым игроком на медиарынке – уже несколько лет "Медиалогия" признает Sputnik самой цитируемой радиостанцией в России среди СМИ.
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РИА Новости
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россия, краснодар, мария захарова, евгений примаков, республика крым, ростислав ищенко, медиалогия, sputnik
Краснодарский край, Россия, Краснодар, Мария Захарова, Евгений Примаков, Республика Крым, Ростислав Ищенко, Медиалогия, Sputnik
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM
В Краснодаре началось вещание радиостанции Радио Sputnik на частоте 97,8 FM.