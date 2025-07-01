https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026514923.html

В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM

В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM - РИА Новости, 01.07.2025

В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM

Радио Sputnik — часть медиагруппы "Россия сегодня" — продолжает активное расширение присутствия в регионах России. Сегодня радиостанция ведёт круглосуточное... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:17:00+03:00

2025-07-01T14:17:00+03:00

2025-07-01T14:35:00+03:00

краснодарский край

россия

краснодар

мария захарова

евгений примаков

республика крым

ростислав ищенко

медиалогия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Радио Sputnik — часть медиагруппы "Россия сегодня" — продолжает активное расширение присутствия в регионах России. Сегодня радиостанция ведёт круглосуточное вещание более чем в 50 городах страны, включая Крым и новые территории.В сетке вещания Радио Sputnik — актуальные новости внутренней и международной повестки, а также авторские программы известных общественных деятелей и лидеров мнений. Среди них — передачи Марии Захаровой, Евгения Примакова, Ростислава Ищенко, шоу "Стас разберётся" популярного блогера Стаса "Ай, как просто!", а также программа "Пятница вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).Радио Sputnik в России — информационно-аналитическая разговорная радиостанция. Радио Sputnik вещает в сети интернет и в FM-диапазоне. За десять лет работы радио Sputnik стало ключевым игроком на медиарынке – уже несколько лет "Медиалогия" признает Sputnik самой цитируемой радиостанцией в России среди СМИ.

https://ria.ru/20250630/byudzhet-2026352750.html

россия

краснодар

республика крым

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодар, мария захарова, евгений примаков, республика крым, ростислав ищенко, медиалогия, sputnik