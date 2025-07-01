Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
14:17 01.07.2025 (обновлено: 14:35 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026514923.html
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM - РИА Новости, 01.07.2025
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM
Радио Sputnik — часть медиагруппы "Россия сегодня" — продолжает активное расширение присутствия в регионах России. Сегодня радиостанция ведёт круглосуточное... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:17:00+03:00
2025-07-01T14:35:00+03:00
краснодарский край
россия
краснодар
мария захарова
евгений примаков
республика крым
ростислав ищенко
медиалогия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877092415_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_6f2b504033c7e4b2d46f29ba9002cb26.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Радио Sputnik — часть медиагруппы "Россия сегодня" — продолжает активное расширение присутствия в регионах России. Сегодня радиостанция ведёт круглосуточное вещание более чем в 50 городах страны, включая Крым и новые территории.В сетке вещания Радио Sputnik — актуальные новости внутренней и международной повестки, а также авторские программы известных общественных деятелей и лидеров мнений. Среди них — передачи Марии Захаровой, Евгения Примакова, Ростислава Ищенко, шоу "Стас разберётся" популярного блогера Стаса "Ай, как просто!", а также программа "Пятница вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).Радио Sputnik в России — информационно-аналитическая разговорная радиостанция. Радио Sputnik вещает в сети интернет и в FM-диапазоне. За десять лет работы радио Sputnik стало ключевым игроком на медиарынке – уже несколько лет "Медиалогия" признает Sputnik самой цитируемой радиостанцией в России среди СМИ.
https://ria.ru/20250630/byudzhet-2026352750.html
россия
краснодар
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877092415_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_621235cb7966f4581a743570363e6327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, мария захарова, евгений примаков, республика крым, ростислав ищенко, медиалогия, sputnik
Краснодарский край, Россия, Краснодар, Мария Захарова, Евгений Примаков, Республика Крым, Ростислав Ищенко, Медиалогия, Sputnik
В Краснодаре начало вещание Радио Sputnik на частоте 97,8 FM

В Краснодаре началось вещание радиостанции Радио Sputnik на частоте 97,8 FM.

© Sputnik / Рамиль СитдиковМикрофон в студии радио Sputnik
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Микрофон в студии радио Sputnik
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Радио Sputnik — часть медиагруппы "Россия сегодня" — продолжает активное расширение присутствия в регионах России. Сегодня радиостанция ведёт круглосуточное вещание более чем в 50 городах страны, включая Крым и новые территории.
В сетке вещания Радио Sputnik — актуальные новости внутренней и международной повестки, а также авторские программы известных общественных деятелей и лидеров мнений. Среди них — передачи Марии Захаровой, Евгения Примакова, Ростислава Ищенко, шоу "Стас разберётся" популярного блогера Стаса "Ай, как просто!", а также программа "Пятница вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).
Радио Sputnik в России — информационно-аналитическая разговорная радиостанция. Радио Sputnik вещает в сети интернет и в FM-диапазоне. За десять лет работы радио Sputnik стало ключевым игроком на медиарынке – уже несколько лет "Медиалогия" признает Sputnik самой цитируемой радиостанцией в России среди СМИ.
Председатель парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2%
Вчера, 17:07
 
Краснодарский крайРоссияКраснодарМария ЗахароваЕвгений ПримаковРеспублика КрымРостислав ИщенкоМедиалогияSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала