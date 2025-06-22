https://ria.ru/20250622/kndr-2024582605.html
Примаков допустил возможность открытия Русского дома в КНДР
Примаков допустил возможность открытия Русского дома в КНДР - РИА Новости, 22.06.2025
Примаков допустил возможность открытия Русского дома в КНДР
Русский дом в КНДР был бы востребован, учитывая уровень взаимоотношений стран, в какой-то момент он откроется с разрешения Пхеньяна, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:59:00+03:00
2025-06-22T08:59:00+03:00
2025-06-22T08:59:00+03:00
пмэф-2025
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Русский дом в КНДР был бы востребован, учитывая уровень взаимоотношений стран, в какой-то момент он откроется с разрешения Пхеньяна, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Учитывая уровень взаимоотношений с КНДР, мне кажется вполне логичным начать этот процесс, но это работа министерства иностранных дел. Я уверен, что в какой-то момент она начнется, и мы откроемся в КНДР с благословения, разрешения и согласования со стороны Пхеньяна", - сказал Примаков на ПМЭФ. Он добавил, что официального запроса от КНДР не было. "Мне кажется, это было бы востребовано, в первую очередь для корейской стороны", - заключил Примаков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
ПМЭФ-2025, В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков допустил возможность открытия Русского дома в КНДР
Глава Россотрудничества Примаков: русский дом в КНДР будет востребован