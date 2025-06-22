https://ria.ru/20250622/kndr-2024582605.html

Примаков допустил возможность открытия Русского дома в КНДР

Примаков допустил возможность открытия Русского дома в КНДР - РИА Новости, 22.06.2025

Примаков допустил возможность открытия Русского дома в КНДР

Русский дом в КНДР был бы востребован, учитывая уровень взаимоотношений стран, в какой-то момент он откроется с разрешения Пхеньяна, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:59:00+03:00

2025-06-22T08:59:00+03:00

2025-06-22T08:59:00+03:00

пмэф-2025

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Русский дом в КНДР был бы востребован, учитывая уровень взаимоотношений стран, в какой-то момент он откроется с разрешения Пхеньяна, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Учитывая уровень взаимоотношений с КНДР, мне кажется вполне логичным начать этот процесс, но это работа министерства иностранных дел. Я уверен, что в какой-то момент она начнется, и мы откроемся в КНДР с благословения, разрешения и согласования со стороны Пхеньяна", - сказал Примаков на ПМЭФ. Он добавил, что официального запроса от КНДР не было. "Мне кажется, это было бы востребовано, в первую очередь для корейской стороны", - заключил Примаков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/kndr-2023463713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кндр (северная корея), пхеньян, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)