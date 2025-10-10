Рейтинг@Mail.ru
Россотрудничество и Баку находятся в поиске консенсуса по Русскому дому - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/konsensus-2047504628.html
Россотрудничество и Баку находятся в поиске консенсуса по Русскому дому
Россотрудничество и Баку находятся в поиске консенсуса по Русскому дому - РИА Новости, 10.10.2025
Россотрудничество и Баку находятся в поиске консенсуса по Русскому дому
Россотрудничество находится в контакте с азербайджанской стороной по поиску консенсуса для возобновления работы Русского дома в Баку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:20:00+03:00
2025-10-10T13:20:00+03:00
в мире
баку
россия
азербайджан
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997769791_0:0:1238:697_1920x0_80_0_0_78f16960fc8b64389abeec15fe504d32.jpg
https://ria.ru/20251010/baku-2047483572.html
баку
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997769791_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_4eee77b0bc9c7623c782fa3ef7685f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, россия, азербайджан, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Баку, Россия, Азербайджан, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россотрудничество и Баку находятся в поиске консенсуса по Русскому дому

Швецов: Москва и Баку ищут консенсус по возобновлению работы Русского дома

© РИА Новости / Кямале Алиева | Перейти в медиабанкРусский дом в Баку
Русский дом в Баку - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Кямале Алиева
Перейти в медиабанк
Русский дом в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россотрудничество находится в контакте с азербайджанской стороной по поиску консенсуса для возобновления работы Русского дома в Баку, сообщил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов.
"Мы находимся в постоянном контакте с азербайджанской стороной относительно поиска правильного консенсуса для возобновления деятельности российского информационно-культурного центра", - сказал Шевцов.
Он добавил, что на протяжении всей кризисной ситуации между Россией и Азербайджаном Россотрудничество с посольством и министерством иностранных дел России "не переставали взаимодействовать с азербайджанской стороной по теме возобновления работы центра Россотрудничества".
Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Российская сторона обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, необходимой для продолжения работы Русского дома в Баку.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры в Душанбе
Вчера, 11:55
 
В миреБакуРоссияАзербайджанЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала