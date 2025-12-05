Примаков прокомментировал денонсацию соглашения о Русском доме в Молдавии

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Россотрудничество надеется, что работу "Русского дома", закрываемого в Молдавии по инициативе Кишинева, подхватят местные диаспоры, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.
Общественник назвал закрытие РЦНК узаконенной русофобией
9 ноября, 15:44
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила от Кишинева ноту о намерении денонсировать соглашение о "Русском доме". Она заявила, что Москва расценивает это решение как шаг, направленный на разрушение многовековых связей между странами.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть "Русский дом" в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.