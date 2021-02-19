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ДТП с участием туристов – граждан России за рубежом в 2019-2021 годах

ДТП с участием туристов – граждан России за рубежом в 2019-2021 годах

19 февраля в Египте на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир произошло ДТП с участием туристического автобуса. В автобусе находились около 60 туристов из разных стран... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:36

2021-02-19T17:36

2021-02-19T17:36

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202119 февраля в Египте на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир произошло ДТП с участием туристического автобуса. В автобусе находились около 60 туристов из разных стран. Несколько граждан РФ получили незначительные ушибы. 20202 октября в Анталье (Турция) по пути в аэропорт на встречной полосе столкнулись автобус с россиянами и легковой автомобиль. Пострадал один человек. 18 сентября представитель генконсульства РФ в турецкой Анталье заявил, что автобус с туристами из России попал в аварию в районе Аланьи. В аварии пострадали 11 человек. 12 августа в Абхазии в результате ДТП пропала жительница Санкт-Петербурга. Пропавшая каталась со своим парнем на квадроцикле. В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, и квадроцикл упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. 15 августа стало известно, что тело пропавшей россиянки была найдено в реке Бзыбь Гагрского района Абхазии. 201926 ноября в Доминикане по дороге в аэропорт автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком и опрокинулся. Десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour. 15 октября в турецкой провинции Анталья в районе Кумлуджа перевернулся автобус, перевозивший туристов. В результате аварии пострадали два россиянина, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21 сентября автобус с туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья, в районе поселка Аксу. В результате аварии пострадали 22 российских туриста, 11 человек были госпитализированы.19 августа стало известно, что в Саудовской Аравии в нескольких километрах от Эр-Рияда в автобус с дагестанскими паломниками въехала фура. Авария произошла на трассе, когда паломники ехали из Мекки в Дубай. Всего в момент аварии в автобусе было 47 человек. В результате ДТП одна женщина погибла, еще двое человек были госпитализированы. 7 августа автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Водитель не справился с управлением на горной дороге. В результате ДТП пострадали шестеро россиян, они были госпитализированы. 26 июля россияне попали в ДТП по дороге к тунисскому аэропорту на острове Джерба. Автобус, в котором ехали 50 пассажиров, превысил скорость и перевернулся. Многие пассажиры получили ушибы и травмы. Один из них был госпитализирован с переломом позвонков, два человека от госпитализации отказались. 14 туристов обратились за медицинской помощью в Подмосковье после перелета.12 июля в Гагре (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, пострадавшие – жители Тверской и Московской областей, а также Республики Коми. 8 июля маршрутный микроавтобус Volkswagen попал в ДТП под Пицундой в Абхазии. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок. В результате аварии девять человек, в том числе семеро россиян, были госпитализированы. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла. Среди пострадавших были жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани. 11 июня стало известно, что автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи (Турция). От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан. 22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы. Среди пострадавших также были граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Всего в автобусе было 60 пассажиров. 31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию. 10 февраля поздно вечером в Таиланде на склоне холма Патонг на острове Пхукет двое российских туристов погибли в ДТП. Мотоцикл, на котором ехали мужчины 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. Туристов доставили в больницу с места происшествия, однако они уже были мертвы. Один из погибших был жителем Нефтеюганска, а другой – Москвы. 24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы. 35-летний турист Зураб Джахуа взял мотоцикл в аренду. 11 января двое российских туристов были госпитализированы после падения в ущелье глубиной десять метров на юге Бали. Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье. 8 января автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком на тайском острове Пхукет. Автобус, в котором находились российские клиенты туроператора ANEX Tour, направлялся из района Камала в провинцию Пхангнга. Автобус и грузовик двигались навстречу друг другу, столкновение произошло на крутом повороте. Автобус задел заднее колесо грузовика, в результате чего оно лопнуло. Несмотря на это, водитель смог съехать на обочину и избежать более крупной аварии. Пострадавших не было.1 января автобус с российскими туристами съехал в кювет и перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии. Автобус следовал из Глубокого в Витебск. В результате одна женщина была доставлена в медучреждение, у нее диагностировали ушибы, остальные пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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