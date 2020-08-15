В Абхазии после трех дней поисков в реке нашли тело российской туристки

СУХУМ, 15 авг - РИА Новости. Тело пропавшей россиянки в Абхазии найдено спустя три дня в реке Бзыбь Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Ранее МЧС Абхазии сообщило, что 12 августа в результате ДТП пропала жительница Санкт-Петербурга.

"Тело девушки 1988 года рождения, пропавшей в результате ДТП, найдено в реке Бзыбь. В поисковых работах принимали участие водолазы ГИМС МЧС Абхазии и волонтеры, которые и обнаружили девушку в 100 метрах от места ДТП, вниз по течению, под скалой на глубине около четырех метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поиски проходили под личным контролем главы МЧС Абхазии Льва Квицинии. Помощь в поисковых работах спасателям оказывали волонтеры, а также родственники пропавшей туристки.