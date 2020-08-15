https://ria.ru/20200815/1575829647.html
В Абхазии после трех дней поисков в реке нашли тело российской туристки
Тело пропавшей россиянки в Абхазии найдено спустя три дня в реке Бзыбь Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:16
2020-08-15T17:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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СУХУМ, 15 авг - РИА Новости. Тело пропавшей россиянки в Абхазии найдено спустя три дня в реке Бзыбь Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Ранее МЧС Абхазии сообщило, что 12 августа в результате ДТП пропала жительница Санкт-Петербурга.
"Тело девушки 1988 года рождения, пропавшей в результате ДТП, найдено в реке Бзыбь. В поисковых работах принимали участие водолазы ГИМС МЧС Абхазии и волонтеры, которые и обнаружили девушку в 100 метрах от места ДТП, вниз по течению, под скалой на глубине около четырех метров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что поиски проходили под личным контролем главы МЧС Абхазии Льва Квицинии. Помощь в поисковых работах спасателям оказывали волонтеры, а также родственники пропавшей туристки.
Ранее сообщалось, что пропавшая каталась со своим парнем на квадроцикле. В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, и квадроцикл упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь.