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В Абхазии после трех дней поисков в реке нашли тело российской туристки
Тело пропавшей россиянки в Абхазии найдено спустя три дня в реке Бзыбь Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:16
гагрский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
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353
60
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гагрский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, мчс абхазии, новости - туризм, абхазия, санкт-петербург

В Абхазии после трех дней поисков в реке нашли тело российской туристки

17:16 15.08.2020
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© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 15 авг - РИА Новости. Тело пропавшей россиянки в Абхазии найдено спустя три дня в реке Бзыбь Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Ранее МЧС Абхазии сообщило, что 12 августа в результате ДТП пропала жительница Санкт-Петербурга.
"Тело девушки 1988 года рождения, пропавшей в результате ДТП, найдено в реке Бзыбь. В поисковых работах принимали участие водолазы ГИМС МЧС Абхазии и волонтеры, которые и обнаружили девушку в 100 метрах от места ДТП, вниз по течению, под скалой на глубине около четырех метров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что поиски проходили под личным контролем главы МЧС Абхазии Льва Квицинии. Помощь в поисковых работах спасателям оказывали волонтеры, а также родственники пропавшей туристки.
Ранее сообщалось, что пропавшая каталась со своим парнем на квадроцикле. В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, и квадроцикл упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь.
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