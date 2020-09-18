https://ria.ru/20200918/postradavshie-1577452575.html

Генконсульство заявило об 11 пострадавших россиянах в ДТП в Турции

Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкой Аланьи, их состояние не вызывает опасений, заявили РИА Новости в российском... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:21

2020-09-18T16:21

2020-09-18T16:37

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россия

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происшествия

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<strong>АНКАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкой <a href="http://ria.ru/location_Alanja/" target="_blank" data-auto="true">Аланьи</a>, их состояние не вызывает опасений, заявили РИА Новости в российском генконсульстве.Он отметил, что у одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных - более легкие травмы.

россия

аланья (город)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, россия, аланья (город), турция, происшествия