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Генконсульство заявило об 11 пострадавших россиянах в ДТП в Турции
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкой Аланьи, их состояние не вызывает опасений, заявили РИА Новости в российском... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:21
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туризм
туризм
новости - туризм
россия
аланья (город)
турция
происшествия
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<strong>АНКАРА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкой <a href="http://ria.ru/location_Alanja/" target="_blank" data-auto="true">Аланьи</a>, их состояние не вызывает опасений, заявили РИА Новости в российском генконсульстве.Он отметил, что у одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных - более легкие травмы.
россия
аланья (город)
турция
РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия, аланья (город), турция, происшествия

Генконсульство заявило об 11 пострадавших россиянах в ДТП в Турции

16:21 18.09.2020 (обновлено: 16:37 18.09.2020)
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© Фото : Сергей Панин / E1.RUМесто ДТП с участием пассажирского автобуса в горах Турции
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в горах Турции - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : Сергей Панин / E1.RU
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АНКАРА, 18 сен - РИА Новости. Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкой Аланьи, их состояние не вызывает опасений, заявили РИА Новости в российском генконсульстве.

"Около 13.00 мск в местечке Авсаллар между Аланьей и Манавгатом произошло ДТП с участием российских туристов. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 14 россиян, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство завалилось на бок. Обстоятельства ДТП пока выясняются. Пострадали 11 россиян, все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения для детального осмотра и оказания неотложной помощи", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных - более легкие травмы.

"Состояние пострадавших опасений не вызывает. Мы находимся в контакте с больницей, страховой компаний, представителями туроператора и правоохранительными органами", - добавил представитель российской дипмиссии.

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