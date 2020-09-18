Генконсульство заявило об 11 пострадавших россиянах в ДТП в Турции
16:21 18.09.2020 (обновлено: 16:37 18.09.2020)
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АНКАРА, 18 сен - РИА Новости. Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкой Аланьи, их состояние не вызывает опасений, заявили РИА Новости в российском генконсульстве.
"Около 13.00 мск в местечке Авсаллар между Аланьей и Манавгатом произошло ДТП с участием российских туристов. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 14 россиян, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство завалилось на бок. Обстоятельства ДТП пока выясняются. Пострадали 11 россиян, все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения для детального осмотра и оказания неотложной помощи", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что у одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных - более легкие травмы.
"Состояние пострадавших опасений не вызывает. Мы находимся в контакте с больницей, страховой компаний, представителями туроператора и правоохранительными органами", - добавил представитель российской дипмиссии.