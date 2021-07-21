https://ria.ru/20210721/dtp-1742254863.html

В Турции двое россиян пострадали в ДТП с туристическим джипом

В Турции двое россиян пострадали в ДТП с туристическим джипом - РИА Новости, 21.07.2021

В Турции двое россиян пострадали в ДТП с туристическим джипом

Двое россиян пострадали в ДТП с туристическим джипом около турецкой Аланьи, угрозы для их жизней нет, заявил РИА Новости представитель генерального консульства... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:49

2021-07-21T17:49

2021-07-21T18:04

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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Двое россиян пострадали в ДТП с туристическим джипом около турецкой Аланьи, угрозы для их жизней нет, заявил РИА Новости представитель генерального консульства России в Анталье в среду."Сегодня около 14.00 (мск) на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья) произошло ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов. По информации правоохранительных органов, в результате аварии погиб один иностранный гражданин и пострадали девять человек, включая двух граждан России. Они госпитализированы в медицинское учреждение Аланьи, где находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной версии дорожной полиции, водитель автомобиля не справился с управлением на вираже, в результате чего транспортное средство сорвалось в обрыв. "Организатор экскурсии, наличие у него лицензии и обстоятельства продажи тура выясняются правоохранительными органами", - сказал представитель российской дипмиссии.

https://ria.ru/20210720/turtsiya-1742010709.html

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новости - туризм, аланья (город), турция, в мире