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РИА Новости

В Анталье перевернулся автобус с россиянами

19:38 21.09.2019 (обновлено: 22:31 21.09.2019)
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© AP Photo / DHA-Depo PhotosСкорая помощь у больницы в Турции
Скорая помощь у больницы в Турции
© AP Photo / DHA-Depo Photos
Скорая помощь у больницы в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Пятнадцать российских туристов пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.
Автобус с туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт, перевернулся в районе Аксу. В салоне находились 22 россиянина. Семь из них после ДТП продолжили путь к аэровокзалу, поскольку у них не было никаких жалоб, сообщили российские дипломаты.
"Пятнадцать были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах", — сказал РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Дипломат выразил надежду на то, что с завтрашнего дня пострадавших начнут выписывать из медучреждений, и подчеркнул, что ни у кого из россиян нет серьезных травм, угрожающих жизни.
Он добавил, что генконсульство держит вопрос на контроле. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Скорая помощь в Турции
11 сентября, 11:47РИА Новости
На юго-востоке Турции десять человек погибли в ДТП
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ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Я понимаю что это только из за того что этой теме уделяют особое внимание,россияне всегда там гибли. Но не пора ли запретить Турцию для россиян.
21 сентября, 19:50
ABAmdy Bushek
52212341
Смертность на дорогах Турции более чем вдвое ниже, чем в России, – 8,9 случаев на 100 000 человек. В России - 18,9 смертей на 100 000. Так, что в Турции безопасней.
21 сентября, 19:56
PPriborSerebro
32041325
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