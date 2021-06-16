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В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг

В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг - РИА Новости, 16.06.2021

В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг

Автомобиль с российскими туристами в Абхазии улетел в овраг, двое из шести пассажиров госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:06

2021-06-16T14:06

2021-06-16T14:21

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СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Автомобиль с российскими туристами в Абхазии улетел в овраг, двое из шести пассажиров госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.ДТП произошло в северной части Гагрского тоннеля.Уточняется, что спасатели оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь. Двое россиян были доставлены в Гагрскую районную больницу, остальные отказались от госпитализации.

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2021

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