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В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг
В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг - РИА Новости, 16.06.2021
В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг
Автомобиль с российскими туристами в Абхазии улетел в овраг, двое из шести пассажиров госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:06
2021-06-16T14:06
2021-06-16T14:21
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СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Автомобиль с российскими туристами в Абхазии улетел в овраг, двое из шести пассажиров госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.ДТП произошло в северной части Гагрского тоннеля.Уточняется, что спасатели оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь. Двое россиян были доставлены в Гагрскую районную больницу, остальные отказались от госпитализации.
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В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг
14:06 16.06.2021 (обновлено: 14:21 16.06.2021)
Автомобиль с шестью туристами из России слетел в овраг при выезде из тоннеля в Абхазии