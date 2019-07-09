В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой

СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Маршрутка в понедельник попала в ДТП под Пицундой в Абхазии, в результате девять человек госпитализированы, среди них есть россияне, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла в понедельник утром. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка Volkswagen, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок.

"Все пассажиры прошли медицинское обследование, по результатам которого были госпитализированы девять человек. Угрозы жизни никому нет, среди госпитализированных детей нет", - сказал собеседник агентства.

Среди пострадавших есть россияне из Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани. "Семеро (из девяти госпитализированных – ред.) точно граждане России", - пояснили в пресс-службе.