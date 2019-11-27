Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T11:29+0300
https://ria.ru/20191127/1561647526.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156164/70/1561647046_0:558:1050:1149_1036x0_80_0_0_e18c81f5b453958a541cd570fb570350.jpg
РИА Новости

Представители Доминиканы не предлагали выплаты пострадавшим россиянам

10:05 27.11.2019 (обновлено: 11:29 27.11.2019)
706
© Канал THINKER GROUP на YoutubeАвтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
© Канал THINKER GROUP на Youtube
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Представители Доминиканы пока не предлагали оплатить лечение или иную материальную помощь российским туристам, которые пострадали в результате аварии по дороге в аэропорт, сообщила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Вчера, 09:34Туризм
Пострадавшая в Доминикане россиянка рассказала подробности ДТП
"Туристы, пострадавшие в ДТП, были застрахованы в компании ERV. Это полностью страховой случай, и лечение пострадавших будет покрыто за счёт страховки", - сказала собеседник агентства.
"Представители доминиканской стороны пока не заявляли о том, что они готовы взять на себя какие-то расходы по лечению российских туристов. Однако прошло ещё мало времени", - уточнила Алчеева.
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Вчера, 04:04
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Позднее компания ERV в своём сообщении уточнила, что страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.
000033
Обсудить 2
ТуризмтуристыНовости - ТуризмДТП с россиянами в ДоминиканеДоминиканаВ мире
Рекомендуем
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Пострадавшая в Доминикане россиянка рассказала подробности ДТП
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
В АТОР назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Роспотребнадзор напомнил туристам о компенсации после ДТП в Доминикане
Автобус с российскими туристами, попавший в ДТП в Доминикане
Возвращение пострадавших в Доминикане россиян организуют индивидуально
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
В Доминикане пятерых пострадавших в ДТП россиян выписали из больницы
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Двадцать семь россиян находятся в больницах Доминиканы после ДТП
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
СК начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Девочке, пострадавшей в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку
Телефон
Открыта горячая линия для родственников пострадавших в Доминикане
Российские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
Сотрудники ФСБ РФ
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В якутском спорткомплексе задержали мужчину с ножом
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния