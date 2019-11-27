Представители Доминиканы не предлагали выплаты пострадавшим россиянам

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Представители Представители Доминиканы пока не предлагали оплатить лечение или иную материальную помощь российским туристам, которые пострадали в результате аварии по дороге в аэропорт, сообщила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.

"Туристы, пострадавшие в ДТП, были застрахованы в компании ERV. Это полностью страховой случай, и лечение пострадавших будет покрыто за счёт страховки", - сказала собеседник агентства.

"Представители доминиканской стороны пока не заявляли о том, что они готовы взять на себя какие-то расходы по лечению российских туристов. Однако прошло ещё мало времени", - уточнила Алчеева.